國會動用警察權？ 古已有之今重演

「警察進入立院阻礙立委的人身自由，當然有動用警察權！」針對14日立院立委與警察爆發的衝突，立院事後發布聲明認為僅維護立委人身安全，並無動用警察權。不過早年跑立法院的前資深記者汪誕平與國民黨團資深黨工的徐新生皆認為，過去動用警察權有威權時代背景，後來的王金平也沒有動用警察權，但是這次警察已經限制立委的人身自由，就是動用警察權。

以前因威權背景動用

曾任央廣台長、早年跑立法院線的汪誕平表示，以前立法院長劉闊才、梁肅戎時代，正好是萬年國會的尾聲，許多民進黨等黨外人士，如朱高正等人會利用霸佔主席台、抵制發言等手段抵制議事程序的運行，但是當時民主、法治的觀念尚未成熟，加上已最後一次動用警察權為例，是因為民進黨立委張俊雄搧了時任院長梁肅戎耳光，梁院長一時受不了才動用警察權維持議事秩序。

不過他提到，現在這些觀念都非常進步，因此從劉松藩，到後來的王金平就都沒有動用警察權。汪誕平說，即使國民黨過去曾有一黨獨大的時代，面對民進黨的抗爭也都是以議事規則，如送紀律委員會等進行處理，都沒有動用警察權，過去也受到身為在野黨民進黨的肯定。

「可是從這次的衝突看來，立法院實質上有動用警察權。」汪誕平認為，14日的抗爭中，許多立委的人身、行為自由都被限制住，警察在立法院阻擋立委的行動、擋住立委的去路等行為，都是對立委行為自由的限制，因此就是動用警察權。

民主不應倒退

曾任行政院秘書長參事、國民黨大陸工作會副主任的徐新生表示，當初朱高正等人也是因為用粗暴的方式攔阻劉闊才發言，而張俊雄也對梁肅戎動粗，所以才會動用警察權將人架離議場，可是當初警察的紀律嚴明，奉行「打不還手、罵不還口」的原則，其實面對抗議、挑釁的態度會比較溫和，可是14日在立院外的抗議，警察面對民眾的態度就非常兇悍。

他也提到，後來不再動用警察權，就是避免國會議員的言行自由受到警察的限制。徐新生感嘆，這次算不算動用警察權，雙方或許因為角度、看法不同而有爭議。他寧可相信是沒有動用警察權，以維持來之不易的民主成果，千萬不要倒退到三十年前威權體制、萬年國會的那種光景！

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