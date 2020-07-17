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監院人事同意權案 游錫堃混亂中宣告今投票

聯合報 / 記者陳熙文蔡佩芳周志豪蔡晉宇鄭媁／台北報導
藍綠立委昨天再爆衝突，立法院長游錫堃（後中）在混亂中宣布通過民進黨團提案，確定今天行使監院人事同意權投票。記者胡經周／攝影
藍綠立委昨天再爆衝突，立法院長游錫堃（後中）在混亂中宣布通過民進黨團提案，確定今天行使監院人事同意權投票。記者胡經周／攝影

立法院處理監察院人事同意權案，遭國民黨團杯葛，連三天占領議場主席台。民進黨團昨下午挾人數優勢清場，立法院長游錫堃在混亂中宣告今天行使同意權投票；在野黨不滿未經實質審查就要投票，國民黨團怒批游是「傀儡院長」，時代力量黨團表示將聲請釋憲。民進黨立委昨夜宿議場，國民黨團揚言不排除突襲抗爭，讓今天投票充滿變數。

國民黨團周二突襲占領主席台，包括監察院長被提名人陳菊及其他監委被提名人的審查會無法進行。眼看今天投票在即，民進黨團總召柯建銘昨天聯繫民進黨立委回到立院，於下午三點四十七分發動清場，雙方爆發激烈推擠，國民黨立委賴士葆在衝突中頭部受創流血。

民進黨立委挾人數優勢強力排除、奪回主席台，游錫堃於四點卅六分進入議場，在國民黨立委一片罵聲中，宣告民進黨團提案並表決通過，決議監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決，隨即宣布散會。游錫堃隨後說，「按照原來的議程進行。」

昨天下午表決時，發生民進黨立委代按表決器爭議，國民黨立委群起衝往院長室抗議，斥責「公然作弊、表決無效」。國民黨主席江啟臣表示，游錫堃公然允許作弊，「傀儡院長，可惡至極，是民主之恥」。賴士葆批評，游錫堃是「菜鳥立委」不懂議事規則，完全受制於民進黨團總召柯建銘，「游已經成為柯的小玩偶」。立法院秘書長林志嘉表示，此為不實指控，表決卡全都如實發放，絕無「不發放在野黨委員」的情形。

國民黨團表示，表決過程已全程錄影，會採取必要的法律行動，將比照過去「一分瑩」事件模式，要求重啟審查會。黨團總召林為洲說，二○一六年十月，一例一休修法在立院衛環委員會闖關時，因為對決議有意見，主持議事的召委陳瑩未處理，逕行通過審查，最後法案又必須回到委員會重新審查，此次表決爭議也是類似問題。

面對國民黨杯葛，民進黨立委昨晚夜宿議場。民進黨團書記長鍾佳濱表示，黨團會要求成員一致投票，國民黨若再使出手段，民進黨團也會做出回應。

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