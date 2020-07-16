監院人事同意權17日投票 北市700警維安
立法院會明天將進行監察院人事同意權案投票。台北市警察局今晚表示，因有部分團體將動員前往立院周邊表達訴求，已規劃700名警力維安和維持交通秩序，呼籲民眾理性表達訴求。
市警局今晚發布新聞稿表示，因立法院將表決監察院人事案，部分政黨或團體明天將動員群眾前往立法院周邊表達訴求，維護集會遊行現場秩序、維持交通順暢及維護民眾安全，已規劃相關安維勤務部署，遏阻任何惡意挑釁、衝突及暴力行為。
預計規劃使用警力700人，包括建制警力450人和支援保安警力250人，市警局說，將運用於立法院、行政院、總統府、總統寓所等處，執行安全維護和實施周遭交通管制疏導措施，並將視現場狀況靈活調度警力、妥適運用。
同時，立法院及凱達格蘭大道周邊道路，也將實施適當交通管制，請民眾提前改道。
市警局中正第一分局說明，即日起至19日晚間12時止，針對立法院前青島東路段（中山南路至鎮江街間）及鎮江街段（青島東路至濟南路1段間）實施交通管制；另視狀況擴大交通管制範圍（忠孝東路以南、林森南路以西、濟南路以北、中山南路以東）區域，並視狀況提前開放或延後。
此外，有關總統府周邊道路（衡陽路以南、公園路以西、愛國西路以北、桃源街以東）區域，將視集會活動情形，架設必要的安全設施及交通管制。
市警局呼籲，警方一向秉持「依法行政」原則，不容許現場發生任何形式的暴力或犯罪行為；請集會遊行團體或民眾應遵守法令且理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言