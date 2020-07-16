監院人事同意權17日投票 北市700警維安

立法院會明天將進行監察院人事同意權案投票。台北市警察局今晚表示，因有部分團體將動員前往立院周邊表達訴求，已規劃700名警力維安和維持交通秩序，呼籲民眾理性表達訴求。

市警局今晚發布新聞稿表示，因立法院將表決監察院人事案，部分政黨或團體明天將動員群眾前往立法院周邊表達訴求，維護集會遊行現場秩序、維持交通順暢及維護民眾安全，已規劃相關安維勤務部署，遏阻任何惡意挑釁、衝突及暴力行為。

預計規劃使用警力700人，包括建制警力450人和支援保安警力250人，市警局說，將運用於立法院、行政院、總統府、總統寓所等處，執行安全維護和實施周遭交通管制疏導措施，並將視現場狀況靈活調度警力、妥適運用。

同時，立法院及凱達格蘭大道周邊道路，也將實施適當交通管制，請民眾提前改道。

市警局中正第一分局說明，即日起至19日晚間12時止，針對立法院前青島東路段（中山南路至鎮江街間）及鎮江街段（青島東路至濟南路1段間）實施交通管制；另視狀況擴大交通管制範圍（忠孝東路以南、林森南路以西、濟南路以北、中山南路以東）區域，並視狀況提前開放或延後。

此外，有關總統府周邊道路（衡陽路以南、公園路以西、愛國西路以北、桃源街以東）區域，將視集會活動情形，架設必要的安全設施及交通管制。

市警局呼籲，警方一向秉持「依法行政」原則，不容許現場發生任何形式的暴力或犯罪行為；請集會遊行團體或民眾應遵守法令且理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。