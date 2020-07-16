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抗議表決公然作弊 藍委衝院長室批游錫堃「傀儡院長」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
監察委員提名名單惹議，國民黨團周二起再占議場杯葛議事。為完成審查會程序，民進黨團下午出動優勢人力強勢清場，但在停止委員會詢答議案表決時，再發生代案表決器爭議。國民黨立委群起衝往院長室抗議，斥責「公然作弊、表決無效」。記者周志豪／攝影
監察委員提名名單惹議，國民黨團周二起再占議場杯葛議事。為完成審查會程序，民進黨團下午出動優勢人力強勢清場，但在停止委員會詢答議案表決時，再發生代案表決器爭議。國民黨立委群起衝往院長室抗議，斥責「公然作弊、表決無效」。記者周志豪／攝影

監察委員提名名單惹議，國民黨團周二起再占議場杯葛議事。為完成審查會程序，民進黨團下午出動優勢人力強勢清場，但在停止委員會詢答議案表決時，再發生代按表決器爭議。國民黨立委群起衝往院長室抗議，斥責「公然作弊、表決無效」。

國民黨主席江啟臣表示，身為國會議長的立法院長游錫堃公然允許作弊，「傀儡院長」可惡至極，是民主之恥；下午表決過程國民黨團全程錄影，之後會採取必要的法律行動。

下午衝突中額頭受傷的國民黨資深立委賴士葆則質疑，游錫堃是菜鳥立委馬上做立法院長，不懂議事規則，會做出今天這種偽造文書的事情，「都是被老狐狸、民進黨團總召柯建銘所騙，完全受制於柯，游已經成為柯的小玩偶」。

為杯葛監院人事同意權案，國民黨團周二再占議場癱瘓議事。但因明天就是表定同意權票行駛日，民進黨團下午3時45分進議場「清場」。經約50分鐘衝突，民進黨團攻不下國民黨立委陳玉珍，讓清場工作一度僵持。

為避免今天應結束的審查會最後成流會結果，影響明天的同意權投票行使，下午4時34分時，游錫堃被民進黨立委強行拉入議場，以手持麥克風方式，站在陳玉珍身後開始審查會議程，被拉入議場過程還一度踉蹌。

也因審查會原備詢程序已無法進行，游錫堃建議停止詢答並做成決議，讓國民黨立委強烈不滿，台上台下再形成對峙，但此時民進黨立委何志偉與議事人員卻各手持整疊表決卡，幫忙在台上保護游的民進黨立委投票，火速通過游提議結束審查會。

不滿游錫堃允許民進黨立委與議事人員代按表決器，影響表決公正性，國民黨立委在游宣布散會後，由江啟臣與黨團總召林為洲帶領，直衝院長室與秘書長室抗議，但都撲空，讓江痛斥「議事組都綠化了」，立法院長竟然可以不見委員。

江啟臣表示，參與結束審查會提案表決的剛好過半57張表決卡，多是民進黨立委，國民黨立委1張都沒拿到；其中不少民進黨立委人都還在主席台上，卻由何志偉與議事人員代為投票，這根本就是公然作弊，連議事人員都受控於民進黨。

國民黨立委廖國棟、楊瓊瓔也批評，今天的表決過程空前絕後，結果會後還是上班時間，院長與秘書長卻都已經落跑，「民主之恥、作弊院長」；只要明天確認議事錄，一定馬上提告。

民進黨 國民黨 游錫堃

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