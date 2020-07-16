快訊

漢光演習直升機墜毀！機上2官兵傳不治 軍方回應了

總統府公布：前大法官羅昌發出任WTO代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／明監院人事同意權投票 民進黨團清場開戰

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
藍綠下午在立法院再度爆發衝突，國民黨立委賴士葆頭部受傷流血。記者曾吉松／攝影
藍綠下午在立法院再度爆發衝突，國民黨立委賴士葆頭部受傷流血。記者曾吉松／攝影

立法院議場被國民黨立院黨圖霸占三天後，民進黨團在終於下午3點35分進入議場叫陣，開始收拾國民黨團的抗議標語，並於3點47分開打，要奪回主導權。

雖然明天才投票，今天是審查會最後一天，如果主席、立法院長游錫堃不能進場宣布開會、散會，將出現程序爭議，讓民進黨決定今天攻堅，捍衛游錫堃進場開會。

立法院國民黨團持續杯葛監察院人事同意權案，自14日起占領議場，已經進入第三天。民進黨團原表示，計畫將於周五排除，按臨時會議程進行人事同意權投票，但據傳，民進黨團今上午雖然未發動「甲級動員」，卻致電各民進黨立委下午回歸立法院備戰。為防消息外露，甚至不透過立委助理聯繫，而是直接通知立委，相當謹慎。

而民進黨立委接獲通知後，也在下午4點前陸續抵達立法院。

據了解，國民黨團雖然占領主席台，導致人事同意權審查無法順利進行，但在野黨近日紛紛質疑，包括監察院長被提名人陳菊，以及各監委被提名人未經正常詢答審查程序，卻要在周五表決，審查程序不完備，恐違反立法院職權行使法，甚至違背憲法精神。

據悉，為求程序完備，民進黨團規劃今日下午，將由黨團立委護送立法院長游錫堃進入議場，宣告全院審查會結束，並於明日投票，以確立程序完整。而周五將對國民黨團做最後的排除。

民進黨團總召柯建銘則在下午發文臉書，對國民黨團下最後通牒，希望國民黨團「停止無意義的議事對抗」，請國民黨主席江啟臣，和國民黨團總召林為洲三思，盼他們在周五投票以前做出決定。

立法院議場被國民黨立院黨圖霸占三天後，民進黨團於16日下午3點35分進入議場叫陣，開始收拾國民黨團的抗議標語，並於3點47分開打，要奪回主導權。 圖／擷取自Youtube視頻
立法院議場被國民黨立院黨圖霸占三天後，民進黨團於16日下午3點35分進入議場叫陣，開始收拾國民黨團的抗議標語，並於3點47分開打，要奪回主導權。 圖／擷取自Youtube視頻
藍綠下午在立法院再度爆發衝突，國民黨立委賴士葆頭部受傷流血，民進黨立委莊瑞雄幫忙止血。記者曾吉松／攝影
藍綠下午在立法院再度爆發衝突，國民黨立委賴士葆頭部受傷流血，民進黨立委莊瑞雄幫忙止血。記者曾吉松／攝影

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

三顆曲棍球引發的憲政危機：親自撕下政治酬庸標籤才是正途

影／陳菊無案在監院 林為洲：仍瓜田李下 綠酸無中生有

藍指監院人事處理恐違憲 游錫堃：符合議事規則

監委人事明可投票？游錫堃：目前為止一切符議事規則

相關新聞

影／明監院人事同意權投票 民進黨團清場開戰

立法院議場被國民黨立院黨圖霸占三天後，民進黨團在終於下午3點35分進入議場叫陣，開始收拾國民黨團的抗議標語，並於3點47...

直播／監察院人事同意權案藍綠再爆衝突 多名立委掛彩

立法院國民黨團持續杯葛監察院人事同意權案，占領議場已經進入第三天，民進黨團在終於下午3點35分進入議場叫陣，開始收拾國民...

影／民進黨突襲藍綠扭打 68歲柯建銘親自上陣阻擋江啟臣

國民黨立院黨團為了杯葛明天監委人事同意權投票，連日占領議場，今天下午四點，民進黨團發動突襲清場，希望讓立法院長游錫堃進到...

影／陳菊無案在監院 林為洲：仍瓜田李下 綠酸無中生有

立院今(16)日監院被提名人審查會最後一天，立法院長游錫堃一大早進入議場前受訪時表示，各黨團若能按照議事規則，明日投票通...

藍阻監院人事案 柯建銘倒數喊話：扯侯友宜籲罷手

立法院國民黨團持續杯葛監察院人事同意權案審查，民進黨團柯建銘今在臉書上呼籲國民黨主席江啟臣，與國民黨團林為洲應超越新北市...

陳菊「會以我的初心 用我的餘生 守護台灣 維護人權」

監察院被提名人陳菊日前因在野黨杯葛受阻無法在立法院報告，她錄製一支影片，稍早透過臉書分享溫情喊話，她說，「為人權服務，為...

杯葛陳菊流血受傷 費鴻泰：反對「東廠化的監察院」

監察院長被提名人陳菊日前到立院報告，國民黨團發動杯葛行動，爆發流血衝突。國民黨立委費鴻泰右手前臂靠近手腕處受傷送醫，經過...

陳菊等監院提名人未審明表決 柯文哲：民進黨正中下懷

國民黨立院黨團為阻擋監察院長被提名人陳菊至立法院備詢，占領議場導致人事案審查停擺，對於監委提名人沒有審、周五立院將進入表...

【重磅快評】虛偽的人權裱掛監院 真實的人權跪地難起

小小明可以回家了，小明繼續卡著。陸委會說，防疫人倫難兩全，這是政策鬆綁的第一步，是兼顧人道與弱小優先的選擇。不過，從二月...

時力：反對監委人事案 未經實質審查就投票

時代力量黨團今天表示，國民黨團佔領議場導致人事案審查停擺予以譴責，也呼籲立法院長游錫堃召開黨團協商，討論後續審查程序。時...

綠諷藍不敢質詢監委人選 孫大千：綠敢學藍開放投票？

監察委員提名名單引發爭議，國民黨力阻審查會召開，卻遭民進黨反批沒勇氣質詢。前立委孫大千上午在臉書質疑，民進黨若不是故意裝...

風雨前寧靜？防綠清場 藍7時召立委回防議場主席台

立法院預定明日將行使監察院人事同意權投票，藍營聲稱堅守不退，杯葛倒底。雖然藍綠立委一早雖然仍有人在議場內交談、聊天，但國...

熱門新聞

新竹空軍基地驚傳直升機墜落 消防局搶救

漢光演習直升機墜毀！機上2官兵傳不治 軍方回應了

駁蘇家天下罵名 蘇巧純：蘇貞昌任期中不再投政府標案

李眉蓁「高雄Mojito」下架 鄭照新：避免原創者受到政治討論

綠諷藍不敢質詢監委人選 孫大千：綠敢學藍開放投票？

蘇巧純聲明不接蘇內閣期間標案 羅智強：早該做 笑死人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。