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影／明監院人事同意權投票 民進黨團清場開戰
立法院議場被國民黨立院黨圖霸占三天後，民進黨團在終於下午3點35分進入議場叫陣，開始收拾國民黨團的抗議標語，並於3點47分開打，要奪回主導權。
雖然明天才投票，今天是審查會最後一天，如果主席、立法院長游錫堃不能進場宣布開會、散會，將出現程序爭議，讓民進黨決定今天攻堅，捍衛游錫堃進場開會。
立法院國民黨團持續杯葛監察院人事同意權案，自14日起占領議場，已經進入第三天。民進黨團原表示，計畫將於周五排除，按臨時會議程進行人事同意權投票，但據傳，民進黨團今上午雖然未發動「甲級動員」，卻致電各民進黨立委下午回歸立法院備戰。為防消息外露，甚至不透過立委助理聯繫，而是直接通知立委，相當謹慎。
而民進黨立委接獲通知後，也在下午4點前陸續抵達立法院。
據了解，國民黨團雖然占領主席台，導致人事同意權審查無法順利進行，但在野黨近日紛紛質疑，包括監察院長被提名人陳菊，以及各監委被提名人未經正常詢答審查程序，卻要在周五表決，審查程序不完備，恐違反立法院職權行使法，甚至違背憲法精神。
據悉，為求程序完備，民進黨團規劃今日下午，將由黨團立委護送立法院長游錫堃進入議場，宣告全院審查會結束，並於明日投票，以確立程序完整。而周五將對國民黨團做最後的排除。
民進黨團總召柯建銘則在下午發文臉書，對國民黨團下最後通牒，希望國民黨團「停止無意義的議事對抗」，請國民黨主席江啟臣，和國民黨團總召林為洲三思，盼他們在周五投票以前做出決定。
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