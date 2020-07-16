影／陳菊無案在監院 林為洲：仍瓜田李下 綠酸無中生有

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聯合報 / 記者 潘姣琪 顏凱勗／台北即時報導
國民黨團原本預定於今日早上召開的2場記者會突然取消，立委陳玉珍表示因為要全體動員以防民進黨突然襲擊，雖然尚未收到情資，但還是要備戰。記者顏凱勗攝影
國民黨團原本預定於今日早上召開的2場記者會突然取消，立委陳玉珍表示因為要全體動員以防民進黨突然襲擊，雖然尚未收到情資，但還是要備戰。記者顏凱勗攝影

立院今(16)日監院被提名人審查會最後一天，立法院長游錫堃一大早進入議場前受訪時表示，各黨團若能按照議事規則，明日投票通過人事同意權就沒問題，希望各黨團和平理性、動口不動手。國民黨團原本預定於今日早上召開的2場記者會突然取消，立委陳玉珍表示因為要全體動員以防民進黨突然襲擊，雖然尚未收到情資，但還是要備戰。

國民黨團總召林為洲昨日在政論節目上，認了監察院長被提名人陳菊並無任何案件在監察院內，但他今日受訪表示，雖然她本身沒有，但是她擔任高雄市長時期的下屬、機關都有多案件在，如果她當上監察院長「有瓜田李下嫌疑」，認為應該找個更適合的人選；但民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬酸說，有本事就上議事台，大家用詢答的方式，把陳菊問倒，這樣就算民進黨輸，但國民黨就是做不到這件事，完全是雞蛋裡挑骨頭，目的就是為了影響高雄市長的補選。

民進黨 監察院 國民黨

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