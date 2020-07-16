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監委人事明可投票？游錫堃：目前為止一切符議事規則

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院長游錫堃。圖／聯合報系資料照
立法院長游錫堃。圖／聯合報系資料照

立法院審查監委人事案持續停擺，在野黨質疑未經實質審查投票，有爭議違憲。但立法院長游錫堃表示，「到現在為止一切都符合議事規則，所以應該沒有這個問題。」

對於國民黨立院黨團指控14日衝突院方動用警察過當。游錫堃也強硬回應，14日的衝突院方處理依照往例，「沒有不適當」。他也再次表示，助理介入的部分就是依法送辦，各單位都有蒐證。

游錫堃今早在立法院受訪時，被問到是否明日投票行使監委同意權案，游錫堃表示，只要各黨團都能照議事規則走，監委人事案就能夠通過。他負責國會行政，若各黨團依照議事規則，和平理性、辯論、動口不動手，就能順利進行，這次院會是一次會，有開始、有簽到，目前雖然無法開會，但還在同一次會議進程中，沒有中斷。他呼籲面對監察院人事權，大家還是要依法，期待不管任何政黨，平和理性。

國民黨立院黨團總召林為洲昨日下午率數名黨籍立委拜會游錫堃，針對警察介入程度、指揮調度進行溝通。當時，林為洲會後轉述，游錫堃承諾進行內部檢討，未來改善。

但游錫堃今日表示，他當時是說，他會來了解有沒有按照往例執行，如果沒有會檢討，但他後來了解，秘書長回報一切都依照往例，沒有不適當的問題。游錫堃說明，他事先做了兩點指示，一、按往例；二、成立指揮平台。「蘇（嘉全）規游（錫堃）隨」，要怎麼維護被提名人安全，都是照往例來。

游錫堃說，林為洲在會面時舉了當年連戰的前例，但兩者狀況不大相同，連戰當時副總統兼行政院長，不必被審查；在那之後，立法院也建立了那個慣例，維護所有貴賓、委員安全，這次都是依照往例辦理，沒有問題。

游錫堃 立法院 林為洲

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