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國民黨團：藍委立院內遭警察推擠 游錫堃承諾檢討

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
國民黨團總召林為洲（中）率數名黨籍立委拜會立法院長游錫堃，針對昨日警察在立法院內值勤調度交換意見。記者潘俊宏／攝影
國民黨團總召林為洲（中）率數名黨籍立委拜會立法院長游錫堃，針對昨日警察在立法院內值勤調度交換意見。記者潘俊宏／攝影

國民黨立院黨團書記長林為洲下午率數名黨籍立委拜會立法院游錫堃，針對昨日立院動員千名員警，甚至推擠立法委員一事溝通。林為洲會後轉述，游錫堃承諾會進行內部檢討。

林為洲表示，他們與游錫堃、立法院秘書長林志嘉針對昨日立法院發生的事情交換意見，主要聚焦警察介入的程度、指揮調度等種種問題，進行溝通。

林為洲轉述，游錫堃表示，會前他曾做出兩點指示，第一，要照往例；第二，成立一個指揮的三方平台，由台北市警察局長、保六總隊總隊長，以及立法院總務處處長，統一調度指揮這次的員警執勤。

國民黨團也向游錫堃反映，只要進到立法院內，不論哪個單位的員警，都應該由立法院來指揮、監督、調度，一是尊重國會自主權、自律權；二是交由國會來指揮，調度，才會認識每個委員，昨日情況大部分由保六總隊指揮、調度，不認識每一個委員，把委員當助理、當媒體，甚至當成外來的人來應對，才會發生推擠、推倒、阻擋的爭議。

國民黨團說，昨日保護監察院長被提名人陳菊的都是外來保警，竟然推擠、推倒國民黨委員，完全違反規定，也破壞立法院自主慣例。他們也提供游錫堃立法院警衛管理相關條例的法律規定，希望院方改善，建立良好制度，將主導權回到立法院院方主導，避免再度發生警察與立委對立的情形。

對於游錫堃是否有提出任何承諾、會不會究責，是否認為昨日執勤過當？林為洲轉述，游錫堃希望將來可以改善，並指示要照往例，只要員警進到立法院，就由立法院主導，不會由外人來指揮。游錫堃也承諾會做內部的檢討。

立法院 游錫堃 林為洲

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