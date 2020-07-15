杯葛陳菊 藍綠武鬥 陳菊：盼當末代監院長

立法院昨天排定審查監察院長被提名人陳菊，國民黨團強力杯葛，藍綠立委上演全武行，數度爆發肢體衝突。由於國民黨立委占據議場主席台，陳菊進得了立院卻上不了台，立院也未審查其他監委被提名人。國民黨團揚言占議場至周五，民進黨團則稱當天將「照表操課」，行使廿七位監委被提名人同意權投票。

監察院長被提名人陳菊在警力保護下，昨由側門進入立法院。記者曾原信／攝影

陳菊進了立院 卻上不了台

民進黨團兩次使出調虎離山之計，讓陳菊進出立院避開國民黨立委的阻擋。對於未能上台，陳菊透過臉書指出，她對自己的理念、清白有百分百信心，始終期盼能在國會殿堂，與朝野黨團就未來工作、監院存廢等溝通討論。

陳菊在送抵立法院的書面說明中指出，自從接受總統提名，一直期許能扮演最後一任監察院長角色，修憲過後，確保監察權順利換軌，完成最後任務就光榮離開。

蔡總統說，立院審查會是讓被提名人有機會在正式場合回答被質疑的事情，但被剝奪了，她覺得很遺憾。

國民黨團凌晨四時拂曉出擊，兵分兩路，守住陳菊座車可能進立院的青島東路東側門與議場正門，要力阻陳菊進議場。在民進黨團接應下，陳菊改由鎮江街側門進院區，約七時十四分進入議場。

國民黨立委昨衝撞議場側門，與民進黨立委爆發衝突。記者曾原信／攝影

藍：拒絕酬庸、貪腐和東廠

為杯葛議事，國民黨團只能再度攻占議場，翻倒發言台與備詢台，民眾黨立委也一度進入議場，主張「查封監院」，兩黨立委也齊喊「撤銷提名」。眼見已無法上台報告，陳菊約上午十一時廿餘分在民進黨團總召柯建銘掩護下離開立院。

國民黨主席江啟臣表示，國民黨團拒絕的不只是陳菊，「拒絕的是酬庸、貪腐和東廠」；這是對台灣民主非常關鍵的一天，「今天不抗議，明天沒公義」，不能等明天才來後悔。

江啟臣說，陳菊擔任勞委會主委時發生高捷泰勞暴動事件，任高雄市長時氣爆案善款被挪用在不適當的地方，這些難道都不影響未來擔任監察院長？陳菊應就被監察院調查正面說明，昨天以聲東擊西方式提早離開立院，凸顯「心裡有鬼」。

綠：藍放棄質詢 周五票照投

國民黨團總召林為洲說，臨時黨團大會決議，會一直在議場中守到周五，堅定反對這次監委名單。由於周二到周四已排定審查廿七位監委被提名人，國民黨團若持續占據議場，所有監委人選都無法接受審查。

民進黨團書記長鍾佳濱則說，國民黨團放棄質詢權利，之後不會再安排陳菊詢答。民進黨團幹事長鄭運鵬也說，陳菊詢答時間就是昨天上午，表定周五監察院人事同意權投票就「照表操課」。