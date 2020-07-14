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陳玉珍穿這樣守主席台被酸 網力挺：為國家，個人形象不重要

聯合新聞網 / 綜合報導
立法院今天進行監察院長被提名人陳菊資格審查，立委陳玉珍從早上7點佔領主席台，到中午12點。圖／陳玉珍辦公室提供
立法院今天進行監察院長被提名人陳菊資格審查，立委陳玉珍從早上7點佔領主席台，到中午12點。圖／陳玉珍辦公室提供

立法院14日對監察院長被提名人陳菊進行審查，在國民黨杯葛下，陳菊最後比表定議程提早一小時，以聲東擊西方式離開。其中，立委陳玉珍全副武裝堅守主席台，並在臉書宣示「國民黨取得這一回合的勝利！」

立法院臨時會14日預定審查監察院長被提名人陳菊，藍綠甲動應戰；由於國民黨立委占領主席台，讓陳菊無法上台接受質詢，最終她在民進黨立委與員警的保護下，搭乘民進黨團總召柯建銘的座車離開。

對此，立委陳玉珍在臉書PO出，她穿著袖套和戴著自行車安全帽堅守主席台的照片，並表示她從早上7點佔領主席台，坐到中午12點，指陳菊「偷偷摸摸的來，落荒而逃，一步也沒踏進議場」，宣布國民黨取得這一回合的勝利！

照片曝光後，有PTT網友表示，「作秀喔，那個安全帽是騎自行車用的，有多少防護能力？」、「強烈建議手套多戴兩層」。但支持者紛紛留言力挺，「謝謝立委捍衛正義！請一定要保護好自己」、「為了國家的安全，個人的形象真的不重要！」、「不怕酸，勇敢前進」。

針對國民黨團的杯葛，陳菊也透過臉書回應，自從接受總統的提名後，她一直期許自己能成功扮演最後一任監察院長的角色。在修憲通過後，確保監察權順利換軌，國家人權機構能夠延續。在憲改工程完成後，業務還在，同仁還在，只有一生為人權奮鬥的民主老兵，會完成最後的任務，光榮離開。

而國民黨團總召林為洲也宣布，國民黨團已召開臨時黨團大會決議，會繼續堅定反對這次監委名單，會一直在議場中守到禮拜五不會停。

立法院今天進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨團為了阻止陳菊進到議場，順利搶占議場主席台後，藍委陳玉珍（右）戴著安全帽，一夫當關坐在主席台上直到中午。記者杜建重／攝影
立法院今天進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨團為了阻止陳菊進到議場，順利搶占議場主席台後，藍委陳玉珍（右）戴著安全帽，一夫當關坐在主席台上直到中午。記者杜建重／攝影

為反對陳菊擔任監察院院長，國民黨立委衝撞議場側門，與民進黨立委爆發衝突，國民黨立委陳玉珍（前）攔車，民進黨立委陳亭妃（後）阻止。記者曾原信／攝影
為反對陳菊擔任監察院院長，國民黨立委衝撞議場側門，與民進黨立委爆發衝突，國民黨立委陳玉珍（前）攔車，民進黨立委陳亭妃（後）阻止。記者曾原信／攝影

陳菊 國民黨 監察院 陳玉珍

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