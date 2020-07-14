藍綠立院混戰院外聲援 北市警：今起至19日實施交管

立法院臨時會今審查監察院長被提名人陳菊等人事案，藍綠甲級動員應戰，藍營號召民眾在院外抗議。北市警方呼籲，集會民眾應守法和理性訴求，另立法院周遭今起至19日實施交管。

立法院臨時會今天排定審查監察院長被提名人陳菊，朝野立委發生激烈肢體衝突，上演搶攻主席台大戰，場面火爆。同時國民黨上午也在立法院群賢樓外號召群眾，展開「拒絕酬庸，退回提名，全民站出來」系列陳抗活動。

台北市警察局發布新聞稿表示，為維護立法院周邊集會現場秩序、加強官署安全、維持交通順暢及維護民眾安全，已規劃相關安維勤務部署，遏阻任何惡意挑釁、衝突及暴力行為，以嚴防不同意見團體到場滋擾。

同時，警方一向秉持「依法行政」原則，不容許現場發生任何形式的暴力或犯罪行為；並呼籲持不同意見的團體或民眾，應遵守法令且理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。

市警局中正第一分局表示，為因應立法院召開臨時會與集會活動安全維護工作，自今天起至19日晚間12時止，針對立法院前青島東路段（中山南路至鎮江街間）及鎮江街段（青島東路至濟南路1段間）實施交通管制。

另視狀況擴大交通管制範圍（忠孝東路以南；林森南路以西；濟南路以北；中山南路以東）區域，且視狀況提前開放或延後。

中正一分局指出，有關總統府周邊道路（衡陽路以南；公園路以西；愛國西路以北；桃源街以東）區域，將視集會活動情形，架設必要的安全設施及交通管制。請駕駛人行經上述路段時配合減速慢行，遵守員警指揮疏導，以確保行車安全與順暢。