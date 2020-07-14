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照片看新聞／藍綠立委議場對峙下的鏡頭百態

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
國民黨立院黨團為阻止監察院長被提名人陳菊至立法院備詢，強占議場主席台後，藍委陳玉珍（右）戴著安全帽，一人端坐在主席台上。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團為阻止監察院長被提名人陳菊至立法院備詢，強占議場主席台後，藍委陳玉珍（右）戴著安全帽，一人端坐在主席台上。記者杜建重／攝影

國民黨立院黨團為阻止監察院長被提名人陳菊至立法院備詢，除一早強占議場內主席台，議場外也與綠委爆發肢體衝突。

激情過後，藍綠雙方各白在議場內「待命」。等候過程中，藍委陳玉珍戴著安全帽，一人端坐在主席台上最受人囑目，而台下鄭麗文在倒下的發言台前盤腿打坐也很吸睛，至於坐在台下滑手機的綠委，黨團特別送來飲料和食物給大家提神備戰，只是，有些立委早已累癱在座位上。

現場氣氛看似輕鬆，但場邊藍綠兩黨黨團總召可沒閒著，民進黨立院總召柯建銘與幹事長鄭運鵬忙著和國民黨團總召林為洲溝通，一方面緩和氣氛，另一方面也為一早在議場後方推擠造成費鴻泰、鍾佳濱受傷的緣由提出說明。

議場內，不時有兩黨對峙下的鏡頭百態。

藍綠衝突過後，民黨黨團送來飲料和食物給黨籍立委提神。記者杜建重／攝影
藍綠衝突過後，民黨黨團送來飲料和食物給黨籍立委提神。記者杜建重／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與幹事長鄭運鵬（中）和國民黨團總召林為洲（左）在場邊溝通，說明費鴻泰、鍾佳濱受傷的緣由。記者杜建重／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與幹事長鄭運鵬（中）和國民黨團總召林為洲（左）在場邊溝通，說明費鴻泰、鍾佳濱受傷的緣由。記者杜建重／攝影
監察院長被提名人陳菊上午至立法院備詢，一早六點半，藍綠兩黨立委各自在議場大門前卡位，有些人苦中作樂，身材高大的藍委陳雪生（中右）與綠委蔡易餘（中左）兩人現場比誰的肚子大。記者杜建重／攝影
監察院長被提名人陳菊上午至立法院備詢，一早六點半，藍綠兩黨立委各自在議場大門前卡位，有些人苦中作樂，身材高大的藍委陳雪生（中右）與綠委蔡易餘（中左）兩人現場比誰的肚子大。記者杜建重／攝影
藍委鄭麗文在倒下的發言台前盤腿打坐，畫面相當有趣。記者杜建重／攝影
藍委鄭麗文在倒下的發言台前盤腿打坐，畫面相當有趣。記者杜建重／攝影
民進黨立委在等候過程中，黨團送來飲料和食物給大家提神，但有些人早已累癱在座位上。記者杜建重／攝影
民進黨立委在等候過程中，黨團送來飲料和食物給大家提神，但有些人早已累癱在座位上。記者杜建重／攝影

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