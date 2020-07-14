照片看新聞／藍綠立委議場對峙下的鏡頭百態

國民黨立院黨團為阻止監察院長被提名人陳菊至立法院備詢，除一早強占議場內主席台，議場外也與綠委爆發肢體衝突。

激情過後，藍綠雙方各白在議場內「待命」。等候過程中，藍委陳玉珍戴著安全帽，一人端坐在主席台上最受人囑目，而台下鄭麗文在倒下的發言台前盤腿打坐也很吸睛，至於坐在台下滑手機的綠委，黨團特別送來飲料和食物給大家提神備戰，只是，有些立委早已累癱在座位上。

現場氣氛看似輕鬆，但場邊藍綠兩黨黨團總召可沒閒著，民進黨立院總召柯建銘與幹事長鄭運鵬忙著和國民黨團總召林為洲溝通，一方面緩和氣氛，另一方面也為一早在議場後方推擠造成費鴻泰、鍾佳濱受傷的緣由提出說明。