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綠委：陳菊準備了好幾天 不樂見無法詢答這個情況

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬。記者徐偉真/攝影
民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬。記者徐偉真/攝影

監察院長被提名人陳菊今天到立法院報告，國民黨立委佔領議場讓陳菊無法上台；民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬說，他剛剛私底下和陳菊聊天，陳菊說她做了好幾天準備，但現在無法詢答，她不樂見這樣的情況發生。至於會不會對國民黨立委「清場」，鄭運鵬說，再看看、再討論。

鄭運鵬說，過去立委會在議場前排隊，進行「文鬥」，花時間體力排隊，民主政治就是用時間跟體力取代衝突，「數人頭換成砍人頭」，民進黨立委以前就是這樣，民進黨立委昨天做最大努力跟布局，但國民黨立委很清楚，擋座車就會有衝突，國民黨要的就是衝突，民進黨不要衝突，但議場易攻難守，民進黨盡最大努力，相信社會自有公評。

鄭運鵬說，立院裡該詢答就詢答，真本事是在質詢台上把被質詢人問倒，但很可惜國民黨不選這條路，選了別條，這就交給社會來評判，他剛跟陳菊私下聊天，陳菊說做好幾天的準備來面對大家的問題，但沒辦法詢答，國民黨不給機會，這也是他們的損失，院長被提名人的詢答時間是固定的，就只到今天中午，明天就是委員被提名人分組詢答，今天過了就沒了，但或許對國民黨立委來說「衝突就是他們最好的表演選擇」。

台灣基進黨立委陳柏惟說，國民黨試圖打同情牌，如果不喜歡被提名人就不要來，他是登記第一個發言的，他的選民想聽民選代議士質詢民選總統提名的監察院長，結果他的發言時間被犧牲了，「我被搞掉，代表全台灣2300萬民意都被搞掉了」。

台灣基進立委陳柏惟為了議事攻防，把小攝影機戴在身上。記者徐偉真/攝影
台灣基進立委陳柏惟為了議事攻防，把小攝影機戴在身上。記者徐偉真/攝影

國民黨 陳菊 民進黨

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