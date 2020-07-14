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學者批蔡總統把監院當政治交際院

聯合報 / 記者鄭媁／台北報導
學者林騰鷂指蔡總統草率提出各黨派雨露均霑的監委人選。記者鄭超文／攝影
學者林騰鷂指蔡總統草率提出各黨派雨露均霑的監委人選。記者鄭超文／攝影

立法院本周行使監察院人事同意權，昨天舉行全院委員會公聽會。有與會學者批評蔡英文總統草率提出各黨派雨露均霑的監委人選，把監院當作政治交際院；民進黨推薦出席的學者也提到，部分被提名人雖有參政經驗，但「滿多和執政黨距離稍近一些」。

國民黨推薦的東海大學法律系前教授林騰鷂批評，蔡總統多次背棄廢除監察院的信諾，草率提出各黨派雨露均霑的監委人選，把監院當作政治交際院，已悖離憲法設立監察院要獨立公正行使調查、審計、糾正、糾舉、彈劾總統與官員的原始意涵。林騰鷂並說，公聽會只看到兩位立委出席，「國會是不是很重視這個公聽會？不要把專家學者當猴子一樣耍弄」。發言時一度與主持會議的立法院副院長蔡其昌爆發口角。

蔡其昌回應，立委辦公室都能看到學者專家發言實況轉播，國會頻道及手機APP也能收看，台灣是民主社會，他無法要求每個立委去聽誰在講話。

東吳政治系教授謝政諭說，此次被提名人政黨色彩太濃，建議在野黨可請被提名人公開其政治偏好、推舉人是誰，看是哪些人在憲政體制裡享有大的權力。

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