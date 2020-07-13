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【重磅快評】民進黨用鐵絲網築陳菊便道 是在懲罰誰？

聯合報 / 主筆室
國民黨立法院黨團黨總召林為洲、林奕華、鄭正鈐與陳玉珍等人繞立法院外牆，考察立法院被層層拒馬包圍「戒嚴」的情況。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團黨總召林為洲、林奕華、鄭正鈐與陳玉珍等人繞立法院外牆，考察立法院被層層拒馬包圍「戒嚴」的情況。記者黃義書／攝影

立法院臨時會即將處理監察院人事同意權案，在總統蔡英文力挺下，總統府前秘書長陳菊出任監察院長已成定局，藍綠勢必有一番攻防，立法院今天被層層拒馬包圍，頗有山雨欲來之勢，國民黨戲稱「陳菊來了！立院戒嚴」，不過，讓陳菊難堪的是監察院調查報告曝光，三億多元善款被恣意挪用，此刻最矛盾的恐怕是百般護航陳菊的民進黨人吧？      

陳菊被提名出任監察院長掀起政治風暴，蔡英文意志堅定，陳菊勢在必得，使得民進黨跟著全體畫押，藍營雖不擅議事攻防，但綠營擔心差池，仍在藍營夜襲立院後日夜排班，在處理監察院人事同意權案前夕，立法院更升高戒備，藍委今天帶著媒體「導覽」院區四周的拒馬風光，怒批是「戒嚴的立院」、「立法院監獄」，對於坐過牢、即將出任監察院長兼國家人權委員會主委的陳菊來說，恐怕是最諷刺的畫面之一。  

國民黨除了夜襲議場，今天並就監察院上月16日通過對高雄市政府在氣爆案不當作為的糾正案提列三項「新事證」，包括挪用善款、浮編律師費、隱匿捐款，要求監察院調查與彈劾陳菊，其中珠寶公會捐款3204萬元未指定用途，卻挪給特定局處用於出國觀光、舉辦非災區活動等，未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費，費用從300萬元暴漲至6532萬元，容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊，市警察局等五個機關共留用捐款3億2263萬6182元，未陳報市府也未納入捐款專戶。

陳菊陣營駁斥指國民黨的指控，指藍營一再在高雄人的傷口灑鹽、榨取政治利益，一再杜撰似是而非、子虛烏有的弊案，企圖以三人成虎的手法抹殺、毀滅陳菊的名譽與人格，令人感到遺憾；只是，藍營除了具體提列三大項新事證外，報告中也有行政院主計總處表達意見，認為市府以氣爆事件之名收受捐款，如捐款者有指定用途，應尊重捐助者意見，如無指定，市府也應該用於氣爆有關事項；主計總處說法雖含蓄，但卻間接證實調查報告內容並非杜撰。

高雄氣爆善款未能專款專用，時任高雄市長的陳菊自然要負決策的最大責任，光是留用三億多元的善款，不管是局處挪用、浪費浮編，甚至用於出國觀光．陳菊都難辭其咎，更應退出監察院院長的提名，否則在監院糾正後一個月由執政黨護航強行通過監察院長任命，這是在懲罰誰？是高雄氣爆受災戶？高雄市民？還是廣大的捐款民眾？ 

民進黨即使用鐵絲網築起陳菊通往監察院長辦公室的便道，卻未能添加一絲陳菊擔任監察院長的榮光，陳菊在綠色護衛隊的簇擁下只顯得更加幽暗虛無，氣爆受災戶、高雄人及眾多捐款民眾都不會忘記陳菊還欠他們一個真相，下次再有公務單位以機關之名募善款，大家可能都要考慮一下會不會被拿去出國觀光，或是購買本來應該用公務預算汰換的消防局值班台座椅了。 

陳菊 監察院 捐款

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