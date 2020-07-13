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監院權力將轉人權委員？ 學者質疑無具體答覆

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

監察院該怎麼廢、人權委員會如何轉型都沒有具體交代，如何讓民間信任？」立法院13日針對監察委員人事案的公聽會上，東吳大學教授陳瑤華質疑，監院並未對之後權力如何轉交國家人權委員會的安排表態；律師張鈞綸則認為，廢考監已成共識，應該把調查權交還國會，監察院也應針對轉型問題給出具體回覆。

需說明未來走向

陳瑤華分析，在國際公約、巴黎原則等人權倡議上，聯合國主要人權注重的是3個面向：預防、保護與促進，過去監察院都是著重在個案保護的部分，可是未來國家人權委員會是要系統性的保護人權，因此預防與促進的部分也要加強，但是目前監察院相關人選都沒有國際人權合作經驗。

「國家人權委員會應提出明確轉型計畫。」陳瑤華說，以中南美洲為例，祕魯的轉型成功，但是墨西哥轉型的經驗失敗，因此未來國家人權委員會在監察院廢除後，能否真正發揮獨立機關的功能，外界仍無法從目前的提名人選中信服，提名人選應該要有所準備與表態。

監委政治色彩濃

勤益科大副教授周宗憲則認為，目前憲法尚未正式廢考監，雖然總統、立法院應該依照憲法提出監委人選，但是監委人選中，具有政治資歷的人太多，未來能否獨立行使職權的原則也讓人懷疑，監委們必須要對這些質疑表態。陳菊也要表態，讓監察院可以超脫政黨色彩，才能讓民眾信賴。

張鈞綸以美國國會調查權舉例，美國國會議員透過調查權可以發揮很大的作用，他希望立法院不要再自斷武功，朝野都已達成廢考監共識，監察院不能看起來置身事外，也要儘速提出如何將權力轉移到其他機關的方案。

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