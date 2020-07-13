擋菊 藍內外夾擊明抗爭

立法院臨時會本周處理監察院人事同意權案，國民黨團總召林為洲重申「反對、不同意、不接受，拒絕酬庸名單」；由於立院明天上午將對監察院長被提名人陳菊進行審查，國民黨中央也發出動員令，號召群眾明天赴立法院外抗議，要求撤回提名。

國民黨主席江啟臣和黨籍立委昨天在臉書齊發「拒絕新東廠，全民一起向民進黨表示反對」影片，向民眾喊話，若認為監察院不該成為東廠，就拿起電話打去總統府、民進黨部，反對提名。

高雄市議會七三一氣爆調查小組召集人、市議員陳麗娜今天上午也將與國民黨幹部到監察院陳情，要求立即約詢陳菊，釐清她在氣爆善款不當使用案中的角色及疏失；陳菊在爭議釐清前應自行退出監察院長提名，以免晚節不保。

立院周五行使監院人事同意權投票，國民黨立院黨團定調強力杯葛，但策略、戰術如何，黨團保密到家，授權幹部全權籌畫，就怕消息走漏。由於黨團日前拍板「力擋」，擬在立院內文攻、武攻並行，並號召上街「內外夾擊」訴諸輿論。

至於戰術和發動時間，林為洲表示，「暫不方便透露」。文攻部分，國民黨團已排好審查會的立委詢問名單，凸顯監委被提名人的爭議；黨團也準備多套「武攻」劇本，視情況隨時發動。

國民黨也在各大網路社團及社群軟體發布「拒絕酬庸、退回提名」動員令，呼籲全民明天上午九時在立法院群賢樓集合，站出來抗爭。

助攻高雄補選？藍抗爭 綠緊盯

【記者丘采薇／台北報導】立院臨時會本周處理監察委員人事案，今起舉辦公聽會、審查會，且排定周五投票。國民黨團揚言不讓監察院長被提名人陳菊「好過」，且計畫明天率眾抗爭，民進黨團質疑藍營大動作是為了高雄市長補選。民進黨團總召柯建銘表示，若國民黨不讓陳菊進立院，是自己放棄質詢機會，上次國民黨破壞議場已引來批評，盼國民黨領導者三思，懸崖勒馬。