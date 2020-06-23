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綠讚陳菊不二人選…在野黨聯手推廢考監兩院

聯合報 / 記者鄭媁陳熙文／台北報導
陳菊被提名為監察院長，民進黨團總召柯建銘（中）讚「找不到第二人更適合這個位置」。圖／聯合報系資料照片
陳菊被提名為監察院長，民進黨團總召柯建銘（中）讚「找不到第二人更適合這個位置」。圖／聯合報系資料照片

總統府昨天公布監委提名人，宣布陳菊被提名為第六屆監察院長並兼任第一屆國家人權委員會主委。民進黨立法院黨團總召柯建銘讚「找不到第二人更適合這個位置」；國民黨團說，人選是否適任、符合社會期待，一定嚴加審查。

總統府公布監委提名後，昨已由第一局局長吳美紅持送總統咨文至立法院秘書處。柯建銘等人也提請立法院在六月廿九日至七月廿二日召開臨時會，處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）三個人事同意權案，以及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期特別預算案。立法院長游錫堃今天下午將召集朝野協商，討論臨時會議程。

柯建銘向國民黨團喊話，在人事同意權行使上，不該用藍綠立場看待，惡劣攻擊也該適可而止。他呼籲，民眾黨、國民黨、時代力量應出來投票，「歷史要還給陳菊一個公道！」

不過，這次提名風波也讓廢除考監兩院的聲音再起。時代力量立法院黨團今將舉行「廢除考監兩院，盡速納入修憲」記者會。國民黨團也將召開黨團大會，討論監委人事及廢除考監兩院與否。國民黨團總召林為洲說，監委提名過程被外界質疑，加上監察院的功能無法發揮作用，失去獨立機關的意義，「這時候差不多該有這個共識，可以把監察院廢了。」若所有黨團都支持，那就修憲，一起完成歷史使命。

立法院 國民黨 監察院 陳菊 柯建銘 時代力量 林為洲 游錫堃 考試院

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