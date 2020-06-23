「監院非政黨和諧地方」呂秀蓮：當家的別汙染民主

針對監察院人事提名風波，前副總統呂秀蓮昨表示，監察院必須高風亮節，不是各政黨找人湊合、政黨和諧的地方，「這是完全扭曲憲法」。她對民進黨執政，愈來愈背離民主憲政精神，感到痛心，呼籲「當家的」，「拜託不要汙染民主」。

呂秀蓮昨下午舉辦「從辦公桌與簽字筆談兩岸關係」藍綠講堂。針對監委提名，她在會前受訪表示，雖然立法院有同意權，但執政者會認為「立法院反正都會照我意思去通過」，她也不清楚誰做這樣決定，但過去的監察院，民間是很尊敬的，例如前監委陶百川曾是台灣人民心中的包青天。

呂秀蓮表示，民進黨執政那麼久，卻背離民主憲政精神，「其實滿痛心」。她向民進黨喊話說，「今天台灣的民主是多少前輩犧牲奉獻來的」，「當家掌權的是在享受民主，拜託真的不要汙染民主」。

至於總統府前秘書長陳菊被提名為監察院長，呂秀蓮說，她和陳菊「鐵窗同學」那麼久，她不會去講（陳菊）。但她說，只是希望大家冷靜想一想監察院的功能，如果要廢止、這屆乾脆就不要提，但既然提名，做幾天和尚敲幾天鐘，應完全遵照憲政體制來做。

針對台東縣前縣長黃健庭被提名一事，民進黨前副秘書長、台灣民意基金會董事長游盈隆則說，黃健庭已公開表示，他當初有向總統府說明自己有案在身，總統府回答沒問題，如果屬實，他不禁要問：「這不是醜聞，什麼才是醜聞？這不是墮落，什麼才是墮落？這不是腐敗，什麼才叫腐敗？這不叫昏庸，什麼才叫昏庸？」總統府有責任和義務向社會大眾說明清楚，假如指派一個發言人回答就想搪塞過去，社會會非常失望。