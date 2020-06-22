黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

台東縣前縣長黃健庭日前婉謝總統府提名為監察院副院長。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，黃健庭在聲明中提到，蔡英文與其幕僚稱自己的過去案件都不是問題，「這不是醜聞，什麼是醜聞？」此外，黃聲明中提及自己是用來當作擋箭牌，究竟是誰的擋箭牌，答案呼之欲出。游盈隆說，若黃健庭所講屬實，恐怕「代誌就大條了」。

游盈隆指出，不論是結果或過程，黃健庭人事案都是錯誤、魯莽、荒腔走板的決定，而最該負起責任的，自然就是蔡英文，但蔡至今卻未出面致歉。游盈隆說，若蔡英文明知黃健庭有案在身卻仍不避諱，就必須向外界清楚說明，沒有逃避的空間。

除了蔡英文，游盈隆也點名，參與決策的府內核心幕僚同樣有問題，提名審薦小組的7個成員，在決定黃健庭的提名時若選擇沉默，恐怕也難逃清譽受損，需受歷史公論。

游盈隆表示，所幸民進黨內多位立委挺身而出，勇於表達反對，此舉既捍衛國會自主權，也凸顯了權力分立的道理，免於讓自己淪為總統府的橡皮圖章。

游盈隆指出，2016年蔡英文堅持提名謝文定、林錦芳出任司法院正副院長，引起社會反彈，當時蔡英文曾說「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」讓社會感到錯愕，並使其聲勢重挫；此次爆發黃健庭事件，勢必再次重挫蔡英文聲望，若處理不當，很可能一舉結束第2任期的蜜月期。

游盈隆批評，黃健庭的聲明就像往總統府丟下2顆汽油彈，但黃對於自己有案在身，倒是一點自我反省都沒有。游說，黃健庭當過縣長卻見識不明、不知避嫌，且沒有在第一時間婉拒誘惑，直到上鉤了才發現要逃，已經來不及了。