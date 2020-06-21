藍人才外流嚴重 張亞中：須找回理念

「國民黨需要找回自己的理念與論述，吸引年輕人才能避免人才外流！」近日有國民黨籍前台東縣長黃健庭被提名為監察院副院長，更早之前還有謝立功被挖角擔任民眾黨秘書長，國民黨似乎出現人才外流的現象。對此，前台大政治系教授張亞中分析，國民黨需要找到理念避免人才外流。不過東華大學教授施正鋒卻直言國民黨已經沒救了。

須找到明確理念

張亞中表示，政黨需有3個要素讓黨員留下，首先是有共同的理念，再來是有足夠的權力、利益（現實因素）分配給黨員，最後是政黨需要展現有未來性，才能讓黨員確保政黨長存。現在國民黨沒有執政，現實因素缺乏，加上黨產幾乎都已遭到凍結，因此就需要利用理念，創造未來性，避免人才外流，並吸引年輕人加入。

「國民黨不要被外界認為親中賣台，就跟著認為自己親中賣台！」他直言，國民黨19日改革委員會提出的兩岸論述，還是跟隨民進黨的路線，這會讓想加入國民黨的有志之士卻步，而對年輕人而言，如果跟民進黨主張類似，也沒有想要加入國民黨的動機。他更提到，國民黨過往重視經濟而擱置政治問題，就被外界指責為買辦。

張亞中說，國民黨需要深刻反省為何無法提出核心論述吸引選民，是黨職結構上還是遭到少數人把持？或是整體的想法就是錯誤的？該堅持的事情（如深化九二共識）沒有好好堅持，「國民黨應該強調的是，他可以比民進黨更有能力解決政治問題，使兩岸和平。」

國民黨沒救了？

不過東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒則認為，國民黨現在就像賣不出東西的企業，沒有商品（核心論述），董事長（江啟臣）看起來軟弱無力，沒有論述就無法包裝，九二共識現在也失去作用，先前韓國瑜曾讓黨內軍公教VS.傳統菁英的對立加劇，整個國民黨現在就陷入群龍無首的狀態，讓價值光譜相近但較溫和的民眾黨得利。

「我認為國民黨沒救了！」施正鋒不諱言的說，年輕人現在寧願加入掌握國家機器的民進黨，即使國民黨內有年輕人，可是大多都是官二代，比起街頭出身的民進黨戰力差太多，而且還是有給外界權貴的形象，誰還想加入國民黨？而民進黨拉攏黃健庭的動作，也有向國民黨本土派招手的意味，在其他黨夾殺下，施正鋒不認為國民黨還有未來。

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