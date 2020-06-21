影／談監委爭議 柯文哲：跟大家一樣霧裡看花

台北市長柯文哲今天到嘉義市參訪，被媒體問到近日監委爭議，柯文哲說，昨天看到黃健庭跟陳伸賢退出，反正還沒投票，未來幾天不曉得會發生什麼事，老實講跟大家一樣，霧裡看花，看不出會變啥魍（閩南語：變什麼花樣）。

陳伸賢退監委提名 柯文哲：霧裡看花

中央社

前台東縣長黃健庭宣布婉謝監察院副院長提名、前新北市副市長陳伸賢也聲明退出監察委員提名，台北市長柯文哲今天在嘉義市表示，整起事件猶如「霧裡看花」。

柯文哲今天偕同妻子陳佩琪與台北市府團隊南下嘉義市進行市政交流，嘉義市長黃敏惠熱情相迎，上午首站到樂齡健康訓練場參訪，隨後柯文哲並接受媒體聯訪；下午則到北香湖公園觀看百年難得一見的日環食天文奇景。

對於黃健庭、陳伸賢陸續退出監委提名，柯文哲說，提名的監委還沒有投票，未來幾天也不知道會發生什麼事，整起事件猶如「霧裡看花」，都看不清楚。

柯文哲說，今天到嘉義市的主要目的是看日環食天文奇景，1個月前就決定配合嘉義市日環食的活動，於今天到嘉義市參訪，昨晚就到嘉義市，市區的旅館幾乎全部都客滿，表示黃敏惠宣傳日環食活動相當成功。

媒體詢問嘉義縣長翁章梁找衛福部長陳時中拍攝短片宣傳日環食活動，今天到嘉義市參訪是否有互相較勁意味，柯文哲並沒有正面回應，僅表示參訪行程1個月前就訂了；柯文哲這次帶妻子一起來，主要是她很想來看近200年來才有的日環食奇景。

柯文哲到嘉義市參訪，媒體詢問最近都與藍營縣市首市長走得比較近，他說，並不是如此，日前屏東縣長潘孟安也曾前往台北市，在市政交流上，並沒有藍綠的問題。

另外，對於台北市京華城工地昨天發生坍塌意外，造成1名工人遭活埋死亡，柯文哲說，京華城在進行工地拆除作業，政府要盡到監督的責任，政府的立場會要求工安，該罰就要罰。

黃敏惠指出，針對日環食活動，市府1年多前就一直在進行天文教育的宣導，已在雲嘉南地區學校進行200多場，長期與天文館、天文教育有很深的扎根，歡迎大家彼此來較勁，這樣才能讓大家了解日環食不只是一個活動或嘉年華，而是重要的天文教育。

柯文哲與市府團隊除了參與日環食活動外，還參訪嘉義火車站、嘉義製材所、嘉義市史蹟資料館等處，另在城市交流方面，則由台北市政府分享經驗。