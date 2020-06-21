觀察站／決策風格遭質疑 蔡須概括承受

在各方不討好的情況下，台東縣前縣長黃健庭昨天婉謝蔡英文總統提名監察院副院長。民進黨人士說，行走江湖，沒有人是完美的，黃健庭被指涉的美麗灣、回扣案，可受公評，但因此評斷不足以勝任監委，符合擔任監委的條件是什麼？

此次風波的主因，既非美麗灣或回扣案，網路社群的評價，恐怕才是打跨黃健庭的關鍵。這是網路時代的政治特色，但也是朝野必須正視的現象。

網路社群的評價，來得快又猛，但是非對錯，往往與實情存在著多寡不一的落差。有時貼近現實，有時卻偏離過多。

當今政壇，民進黨對網路社群的經營及操作經驗，遠比其他政黨熟練，這一次卻敗在網路社群，最大關鍵在於未事先鋪陳。人事案前一晚才曝光，網路操作趕不上網路炸鍋的速度，情勢急轉直下，擋也擋不住。多位政壇人士不諱言，假設沒有網路社群的催化，可能不會反對黃健庭。

蔡英文總統在此次監委提名引發的爭議，即使被質疑是「小圈圈決策」，蔡總統也得概括承受，怪不了別人。作為國家最高領導人，決策圈不可能太大，但決策品質是可以藉由厚實的幕僚作業來避免失能的風險與危機，此次監委提名風波，在抽離網路社群的影響之外，該如何提出好的人，決策風格決定一切，也是蔡總統必須學習的課題。