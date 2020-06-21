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專訪／黃健庭：曾告知官司 府稱沒問題

聯合報 / 記者羅紹平／專訪
內定監察院副院長黃健庭昨天發出聲明，婉拒蔡英文總統提名，記者楊凱竣／攝影
內定監察院副院長黃健庭昨天發出聲明，婉拒蔡英文總統提名，記者楊凱竣／攝影

台東縣前縣長黃健庭內定監察院副院長，引爆政壇風暴。黃健庭昨天接受本報專訪時表示，他和妻子陳怜燕都認為這是從政生涯的一場風暴，因不願受辱，他決定婉謝蔡英文總統提名；做完決定後，他和太太都感到如釋重負。

黃健庭曾任國大代表、立委、台東縣長，從政廿五年，六次選舉皆勝選，未料這次人事案卻栽了大跟斗。黃健庭表示，感謝蔡英文總統給他為國家做事的機會，過程雖不如意，但是有上帝指引，心情平靜，未來就回歸日常生活，回到台東當義工、四處演講及傳道也是很好。

黃健庭表示，他感受到蔡總統是真心希望他出來做事，他進總統府當面懇談時，也感受到蔡總統的真誠，很感謝總統願意給他機會，只是他不知道民進黨派系竟會如此暗潮洶湧。

至於人事案當初是誰居中牽線？黃健庭說，這部分就不必細談，總之府內及民進黨中央高層曾共同討論監委名單，建議名單敲定後呈報蔡總統，其中有綠、有藍及社會賢達。蔡總統內定總統府前秘書長陳菊出任監察院長，並指示監察院副院長一定要是非民進黨人士；看過審薦小組推薦名單後，蔡總統就指定他出任監院副院長，可以兼顧政黨代表與藍綠平衡，甚至營造大和解氣氛，朝野共同為國家做事。

黃健庭表示，府方確定名單後，透過他的綠營友人轉達此事，他曾親自告知自己還有藥商的官司案子未了，但參與提名審薦的府、黨高層都稱知情，甚至保證「在立法院審查時，不會是問題」；只是沒想到，當初給他承諾的那些人，卻沒人出來為他辯護。

陳怜燕說，「我們本來就是受人之託、忠於承諾的人」，但這中間有太多的變數，不是自己能掌控的，一切盡其在我，不能強求，一切依著上帝指引。

對於黃健庭決定退出提名，陳怜燕說，「我最高興了」，本來就過著恬淡的退休生活，夫妻完全沒有失落感與挫敗感，只是想著有機會為國家做事就做，沒有就回歸生活，毫無遺憾。

黃健庭 民進黨 監察院 蔡英文 總統府 陳菊

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