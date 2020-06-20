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黃健庭婉謝提名 總統府：蔡總統尊重黃前縣長的決定
台東縣前縣長黃健庭今正式婉謝監察院副院長的提名，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統尊重黃前縣長的決定，也感謝黃前縣長當初願意跨越黨派藩籬接受提名，為化解社會對立而努力。
張惇涵說，執政團隊的任務是堅守執政價值，推動各項施政，以不負人民付託；而監察院行使彈劾、糾舉及審計權，監察委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，這才符合憲政制度與責任政治。因此，對於提名監察院人事，總統始終以超越黨派為思考，人選涵蓋多元領域、兼容多元意見，以化解社會對立。
張惇涵表示，綜觀前總統李登輝、前總統陳水扁、前總統馬英九以來，歷任總統在提名監察院人事時，皆曾提名不同政黨人士。而總統府在提名審薦程序階段，也歡迎各社會團體及政黨推薦人選，共同為國舉才。部分在野黨所稱的「黨對黨模式」，實不符合憲政慣例及體制；指稱「利用黃前縣長幫陳菊轉移焦點」，更屬無稽之談。
張惇涵表示，這段時間各界的意見，總統也都有完整掌握了解，各方多元的意見，執政團隊都會虛心參考，讓各項政策的決策能夠更臻周延。至於第六屆監察院院長、副院長、監察委員的提名記者會，在確切時間定案後將對外通知。
黃健庭原預定將被提名為監察院副院長，前晚消息一出引發朝野波瀾，多名綠委跳出來反對，民進黨副秘書長林飛帆也發聲反彈，導致總統府本預計昨公布新任監察委員提名，最後暫延公布時刻；黃健庭下今下午也透過臉書婉謝提名。
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