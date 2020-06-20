觀察站／監委名單換不換 蔡英文都受傷

內定監察院副院長黃健庭的提名，引爆綠營大反彈。第一時間，府院黨高層取消記者會，避免風暴擴大，但名單換或不換，蔡英文總統都已受傷，該如何化解爭議，是蔡總統的考驗，更是民進黨的大考驗。

這一場政治風暴，猶如一面照妖鏡，一邊高舉反黃健庭大旗，一邊盤算自我的政治利益。

朝野齊聲反彈有一個共同點，也是網路時代下的政治生態。網路風向不對，即便先前支持，也改口反對，民進黨口口聲聲喊朝野和解，一看到名單有國民黨或曾在台北市長柯文哲、新北市前市長朱立倫麾下做事，就反射性不支持；其他在野黨也不遑多讓，一有名單就上網搜尋，一看標題不對就先反對再說。

更棘手的是，在民進黨內，有人假藉名義「反陳菊、反新潮流」，更放出「提黃保菊」。事實上，以總統府前秘書長陳菊四十年的政治資歷，不可能、也不需要黃健庭當掩護；其次，有人也趁機圖謀更換監委名單，監察院副院長畢竟是有實權的職位，若能乘著風向跟著罵，說不定有機可「蹭」，更多人是狀況外，看到臉書同溫層開罵，就不分青紅皂白跟著罵。

不管是網路時代的速食政治，或是黨內派系角力，都是蔡英文必須面對的政治難題，換或不換，無關對錯，就是一種政治選擇。

換名單，傷的是蔡總統的政治威信，換幾個都一樣，只要能換，旁人肯定打蛇隨棍上，甚至可能是骨牌效應，等於給人看笑話。

如果不換名單，止得住現在的風暴嗎？尤其是，當一堆黨內人士公開要求換名單，如果府院堅持原名單，願意拉下臉，轉而支持嗎？

與其說是對黃健庭個人有意見，這場風暴更顯露蔡總統行使權力的關鍵問題；若能事先做一定程度的溝通，又或提前鋪陳，或許這場風暴不會來得這麼快、這麼大。