接受提名化解對立 黃健庭澄清各爭議

「監察院超越黨派，我願意接受提名是希望化解社會對立。」前台東縣長黃健庭19日得知總統府取消提名記者會後召開記者會，宣布他接受總統府提名監察院副院長的心路歷程。針對外界質疑的司法纏身、美麗灣案等，黃健庭一一澄清，事實已證明他無罪，且都是依法行政。

願同理心充滿接受提名

黃健庭說，這次提名他非常意外，謝謝總統對他的肯定，他決定接受，是因為監察院超越黨派、可以為國家服務。以他22年民意代表的歷練，可以扮演人民與公務體系之間作好的橋樑。他也說消息公布前曾面見江啟臣主席，他跟江啟臣表達清楚，他是國民黨的終身黨員，願意遵照黨內規範處理黨籍問題。

關於自身司法案件，他說，此案延宕十幾年承受很大冤屈，最後事實證明他沒有貪汙，但還是被依商標法判易科罰金，可是所謂會計帳的部分，跟他擔任立法委員的職責毫無關係，因此他決定上訴到底，堅持自己完整的清白。他感謝上帝利用官司讓他受歷練，受不公的委屈與無奈，未來有更多同理心。

希望國民黨祝福

黃健庭說，美麗灣是BOT案，是業主也是管理機關，2004年簽約動土，等他2009年上任時，主建物已經蓋好、環評已經通過，已成事實因此他必須依法行政、解決問題。再來，監察院曾於106年糾正，但是針對開發的作為，不是他任內的事情。他上任之後都有要求美麗灣汙水零排放，沙灘非常乾淨，鄰近海水檢測都是優良。

再來，台東地方人士與莿桐部落都非常支持美麗灣，當年美麗灣決定解約的時候，部落非常失望，原本盼望案子帶來就業。而法院判決環評無效，不是因為實質內容，而是程序，可是環評是請示過環保署的，他很無奈。

他坦言，願意接受提名，是希望扮演社會和解的角色，不是激化對立。如果提名案得不到國民黨祝福，他會退出提名。

黃健庭聲明全文如下：

有關被提名監察院副院長一事，健庭在此感謝媒體先進及各界的關心和指教，並說明如下： 一、這次被提名，我非常意外，謝謝總統的肯定，我決定接受因為： 1、這是一個超越黨派，可以獨立行使職權，為國家社會做事的職務。 2、以我過去22年民意代表和行政首長的歴練，我相信我可以扮演人民和公務體系之間最好的橋梁，不只是監督，還要幫助公務員「勇敢做對的事」。 二、事前我親自向江啟臣主席面報此事，他了解監察院是一個「超越黨派、獨立運作」的機關，監察委員向來是由各黨派推薦組成，是為國家效力，不是為政黨。之前，馬英九總統也曾提名多位綠營人士出任監察委員。我特別跟主席強調：健庭是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，至於擔任中華民國的監察委員，是否要先停止黨權，健庭絕對尊重黨紀的處裡。 三、關於我仍在上述的司法案件，簡單陳述如下： 1.這個案子延宕了十幾年，我承受了很大的冤屈。 儘管貪污的部分，每一審，法院都判決無罪，事實證明我沒有貪污。 但遺憾的是，二審法院仍以違反商業會計法，判我5個月，雖然可以易科罰金，但我不接受，商業會計跟我立委職務毫無關係，所以我選擇上訴到底，為的是要爭取完全的清白。我有信心，司法最終會還我公道。 2.我相信「總統府提名小組」對這案子必定做了相當程度的了解，才會提名我，謝謝他們信任我的品格操守。 3.我認為這個官司是上帝給我的試煉，讓我親身體會遭遇不公平對待的委屈和無奈，將來在面對人民陳情案件時，我會有更多的同理心來了解和處理。 四、關於美麗灣的爭議，長期以來存在許多立場和誤解。我簡單說明如下： 1、美麗灣是一個BOT案，2004簽約、動工，2009我上任時，美麗灣已是既成事實，我必須承擔，依法行政來解決問題 。監察院糾正的部分都是針對開發前的作為，並非我任內的決策。 2、在環境保護上，我們要求美麗灣做到零排放，而每年環保署針對海岸沙灘水質檢測評鑒，衫原海水浴場都是優良。 3、地方人士和莿桐部落絶大多數都是支持美麗灣營運。他們非常失望美麗灣無法繼續。 4、法院認定環評無效的理由是程序理由與環境保護無關，不能就此論斷美麗灣是違法開發。 5、美麗灣的仲裁結果隨時可能出爐，我過去一切的努力都是為了避免縣政府將承受極大的財政損害，政府和地方雙輸 。 五、最後我要表達，如果我的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼我寧可退出。因為我之所以接受提名，是希望台灣的社會可以更和諧，我過去的歷練可以繼續為國家所用。若不能達成這樣的目的，就失去意義了。 願上帝賜福台灣社會更加公義和睦！祝福大家平安喜樂！

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