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監院正副院長爭議多 總統取消記者會

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「新的監察院正副院長都官司纏身，此次任命非常荒謬！」總統府19日原將公布監察院人事名單，院長將由前總統府秘書長陳菊擔任，副院長則為國民黨籍前台東縣長黃健庭。但國民黨痛批，陳菊任高雄市長內遭監察院糾正30次；包括民進黨內、民眾黨與時代力量也都質疑人事中包括黃健庭等3人官司纏身，並不適任；為此，總統府臨時取消了19日下午三時的提名記者會。

不該再提名考、監人事

「擔任監察院長的人，應是社會德高望重的的政治人物，但是總統蔡英文竟然提名擔任高雄市長任內遭監察院立案調查高達58案的陳菊，對監察院來說就是一種羞辱！」國民黨立委林為洲不滿的說，根據陳菊過往經歷美麗島事件受刑人的角度，的確有資格擔任「國家人權委員會」的委員，但擔任監察院長職務就非常不適合。

國民黨立委陳玉珍也說，蔡英文提名陳菊，就像是審案法官是被告親戚一樣，這樣的審判還會有公平嗎？此外，民進黨口口聲聲要廢考、監，就不應該再提名缺額人事，蔡英文不要成為史上臉最腫的「腫統」。陳玉珍認為，蔡英文提名陳菊接監院，目的在於要其離開權力核心，若陳菊還有一點風骨，應該拒絕這項安排。

有要廢止考、監兩院？

民眾黨立委張其祿指出，近年來，監察權行使不彰、授權不足，也讓監察委員提名往往淪於政黨打手、政治酬庸，無法有效監督，卻領著院長、部長級高薪，更使社會各界要求廢除監察院，這也是民進黨2016年的選舉政見之一。黨內立委陳亭妃先前也已提出要廢除考、監兩院的修憲案，然而民進黨卻「說一套做一套」，又把監察委員名單提好提滿，其中還至少有3人有官司爭議。

時代力量立委邱顯智不滿批評，監察委員的任務，是為行使糾舉、彈劾之職權，而此次監察委員提名的亮點，正在於成立國家人權委員會，也就是讓監察院成為所謂的人權院。然而傳出提名黃健庭為副院長，同時將兼任監察委員，是為極不洽當之事，一來黃健庭本身曾被糾正，涉案在身，又怎能同時行使職權來糾舉他人？

連民進黨立委林淑芬都在臉書發文砲轟蔡英文，要去彈劾、糾正公務機關和公務員的監察院，若副院長黃健庭曾因協助逃漏稅遭判刑，且護航財團和美麗灣飯店、罔顧原民權益和海岸環境、踐踏法律程序，且被最高行政法院判決證明行政違法，「這個人有資格當監察院副院長，監察所有的公務體系嗎？」

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監察院 陳菊 民進黨

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