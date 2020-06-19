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監院副院長爆黑馬黃健庭 藍不排除開除黨籍

聯合報 / 記者林敬殷王寓中周志豪／台北報導
監察院副院長人選是國民黨籍台東縣前縣長黃健庭，震撼政壇。圖／聯合報系資料照片
監察院副院長人選是國民黨籍台東縣前縣長黃健庭，震撼政壇。圖／聯合報系資料照片

總統府今將公布廿九位監委提名人名單，蔡英文總統將提名總統府前秘書長陳菊出任監察院長，副院長人選則是國民黨籍台東縣前縣長黃健庭，震撼政壇。府方昨晚證實該人事，黃健庭已向國民黨中央報備，國民黨將循正常考紀程序處理，不排除撤銷或開除黃健庭黨籍。

外傳現任監委蔡崇義在副總統賴清德、立委陳明文極力推薦下，已內定為監察院副院長，後因消息提前曝光，法界人士大反彈，將其涉及的多項爭議舊案翻出，向總統府施壓。

不過，知情人士表示，府方早就鎖定黃健庭，大約在上周透過友人探詢黃健庭出任的意願，黃健庭經過多日長考後決定出任這項要職。

據指出，黃健庭昨天下午拜會國民黨主席江啟臣，當面表示將獲蔡英文總統提名為監察院副院長，由於黃已做了決定，江當面告知尊重，但一切依照黨內規章處理。

黃健庭有望出任下屆監院副院長後，其涉及退輔會藥商回扣案又被議論。知情人士說，黃的案子在前年更一審判決不構成貪汙圖利罪，但違反商會法輕判一年，又依罪犯減刑條例減刑為五個月，得易科罰金，但黃健庭仍舊不服，全案並未定讞，顯見黃健庭對自己操守的堅持。

總統府今天將舉行記者會，府方昨天率先公布七位兼任國家人權委員會委員的監委，包括出任兼任主委的監察院長陳菊、婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等四位新任監委，及三位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇

民進黨立法院黨團將提案在廿九日召開臨時會，預計以三周時間處理監察院、考試院及國家通訊傳播委員會等人事同意權案。

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