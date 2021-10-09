快訊

演哪齣？菲律賓總統大選登記截止 杜特蒂女兒沒報名

女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器 八千代診所道歉了

影／國慶連假首日爆出遊潮 屏鵝公路南下停停走走

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
往台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，上午7時起南下車流爆增，警方上午8時41分祭出調撥車道疏解措施。記者潘欣中／翻攝
往台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，上午7時起南下車流爆增，警方上午8時41分祭出調撥車道疏解措施。記者潘欣中／翻攝

國慶3天連假首日，各旅遊景點一早湧現出遊車潮，往台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，上午7時起南下車流爆增，警方上午8時41分祭出調撥車道疏解措施，部分路段停停走走，另台9線往台東方向的車流量雖增加，多數路段仍有60公里時速。墾丁地區飯店連假前兩天已滿房，民宿也有八成住房。

屏東警方透過智慧交控系統，提早因應台1線南下台東和墾丁的車流，上午7至8時每小時車流量來到2531輛高峰，8時41分祭出調撥車道紓導，從台1線436.5公里（水底寮路段）至445.5公里（嘉和路段）的易壅塞路段，將北上車道調撥1車道供南下車流使用，8至9時2346輛，已逼近農曆春節期間的最大車流量3000多輛，預估南下高峰持續至下午2時。

疫情趨緩，振興五倍券昨天起領用，屏東縣政府也從10月1日起提前推出「宿省千元優惠」，搭配「屏東購好禮抽大獎」，墾丁核心區國慶3天連假前兩天已滿房，警方預估湧入8萬旅遊人潮，除以調撥車道和替代道路疏導，也提醒用路人盡量避開塞車地雷時段且罩不離身。

受颱風外圍環流影響，墾丁海岸掀起1公尺高長浪，今早沙灘均插上禁止下水紅旗； 墾管處說，5日起海濱沒有人潮聚集、通風空曠處，能維維持社交安全距離下，可暫免戴口罩，各遊憩沙灘則實施實聯制，已規畫實聯制及總量管制的沙灘，才能進行海域商業活動。

受颱風外圍環流影響，墾丁海岸掀起1公尺高長浪，今早沙灘均插上禁止下水紅旗。記者潘欣中／翻攝。
受颱風外圍環流影響，墾丁海岸掀起1公尺高長浪，今早沙灘均插上禁止下水紅旗。記者潘欣中／翻攝。

國慶

延伸閱讀

影／國慶空中機隊展演 高空轉播幕後大功臣是「他們」

國慶遊基隆這樣玩 市府推薦5條遊程山海歷史不同風情

毛毛蟲致皮膚腫癢恆春也有 國慶連假在地急診能處理

國慶連假首日返鄉觀光車潮齊湧現 省道地雷路段公布

相關新聞

不斷更新／國道一早紫爆！ 6地雷路段南向建議下午出發

高速公路局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為年平均（平日88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

影／國慶連假首日爆出遊潮 屏鵝公路南下停停走走

國慶3天連假首日，各旅遊景點一早湧現出遊車潮，往台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，上午7時起南下車流爆增...

國慶連假首日返鄉觀光車潮齊湧現 省道地雷路段公布

今天是國慶連續假期第一天，交通部公路總局說，適逢解除三級防疫警戒且五倍券上路，將湧現返鄉及觀光旅遊車潮，會出現銜接國道、...

國慶連假首日登場 蘇花改車潮估午後紓緩

國慶3天連假今天登場，宜蘭蘇澳地區蘇花改蘇澳端南下車潮，在早上約5點半開始湧現，目前車多、循序漸進，停等車流尾端到蘇澳新...

基隆各景點交通疏導 基金公路、外木山及和平島最易塞

今天國慶連假第一天，基隆市警察局評估聯外道路與觀光遊憩景點將湧現人、車潮，針對東岸商場、火車站、廟口夜市及基金一路到三路...

新竹空軍基地辦國慶晚會 這五路段今交通管制

110年國慶晚會首度移師新竹市舉行，今天晚上將在新竹空軍基地登場，現場預計3000人參與。市府公布周邊5個路段今天將進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。