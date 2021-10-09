影／國慶連假首日爆出遊潮 屏鵝公路南下停停走走

國慶3天連假首日，各旅遊景點一早湧現出遊車潮，往台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，上午7時起南下車流爆增，警方上午8時41分祭出調撥車道疏解措施，部分路段停停走走，另台9線往台東方向的車流量雖增加，多數路段仍有60公里時速。墾丁地區飯店連假前兩天已滿房，民宿也有八成住房。

屏東警方透過智慧交控系統，提早因應台1線南下台東和墾丁的車流，上午7至8時每小時車流量來到2531輛高峰，8時41分祭出調撥車道紓導，從台1線436.5公里（水底寮路段）至445.5公里（嘉和路段）的易壅塞路段，將北上車道調撥1車道供南下車流使用，8至9時2346輛，已逼近農曆春節期間的最大車流量3000多輛，預估南下高峰持續至下午2時。

疫情趨緩，振興五倍券昨天起領用，屏東縣政府也從10月1日起提前推出「宿省千元優惠」，搭配「屏東購好禮抽大獎」，墾丁核心區國慶3天連假前兩天已滿房，警方預估湧入8萬旅遊人潮，除以調撥車道和替代道路疏導，也提醒用路人盡量避開塞車地雷時段且罩不離身。