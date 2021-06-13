國道紅爆都是返鄉潮？ 網友貼出數據打臉：通勤佔70%

國內疫情嚴峻，全國三級警戒維持到6月28日，疫情指揮中心更是呼籲民眾端午連假不要返家，待在家中防疫，不過昨（12）日在國道上卻出現「紅爆現象」，讓不少網友擔心疫情可能又會擴散。就有一名網友在PTT中PO文提到，事實上只要調出eTag資料就可以知道高速公路上的車子到底是跨區，還是下班通勤回家，他順手找了交通數據匯流平台上6月11日的eTag旅次量，並做出分析。

原PO在文中表示，關於近日媒體一直在說「返鄉車潮」，自己找到交通數據匯流平台上6月11日eTag旅次公開數據，還畫出當天旅次距離分佈圖，橫軸代表車子開了幾公里，縱軸是旅次數量。

原PO分析後發現，在20公里以下的通勤佔70%，超過100公里的長程旅次更是不到5%，大約是2%，接著補充這些數據是6月11日上午9點前的數據，主要是反應上週五上午的旅次分佈，也希望網友能夠一起協助找尋資料，釐清「國道紅爆」現象，更呼籲大家應該要齊心抗疫、減少對立。

原PO分析後發現，在20公里以下的通勤佔70%，超過100公里的長程旅次更是不到5%，大約是2%。圖擷自 PTT

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「每次看到有人緊張到散佈恐慌就覺得很好笑」、「有實際數據總比亂傳好多了」、「數據會說話，推爆」、「100公里以上有多少是貨運物流」、「2%扣貨運還剩多少？」、「5%裡面，大概有80%是貨運吧」、「假期過後就知道啦」、「長途還有很多是貨運」、「就是上班族被搞」、「支持解讀數據，也認同勿操作對立」。