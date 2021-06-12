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國道車流量管控上班族大遲到 指揮中心致歉

中央社 / 台北12日電

為減少端午連假返鄉車潮，疫情指揮中心嚴管國道車流量，造成交流道塞爆，上班族、物流業者大遲到。指揮中心副指揮官陳宗彥今天對此致歉，但強調避免返鄉政策獲各界認同。

端午連假今天開始，為避免人流造成新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情傳播，中央流行疫情指揮中心限制返鄉人潮，交通部也啟動國道高強度匝道儀控管制，造成車輛塞到平面道路，週末六日要上班的人大遲到，公共運輸及物流業者也塞車。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，公共運輸自昨天下班後到今天確實減少很多，但在個人運輸上，昨天晚上實施匝道儀控的時間正好遇到下班人潮，造成建國高架道路和幾個主要匝道嚴重回堵，今天上午新北五股、土城和台北濱江等重要路口也出現回堵，員警除了在現場疏導也緊急和高公局維持聯繫。

不過，陳宗彥說，實際上高速公路流量確實達到管控的目標，根據交通部統計，今天截至上午8時交通量比去年端午節連假首日減少67.7%，確實造成工作跟物流業者必須上班民眾交通上不便，真的非常抱歉，但避免返鄉政策也得到各界認同支持。

此外，今早也傳出各地市場湧入大量人潮，陳宗彥指出，今天上午觀察雙北市主要市場確實人流較多，各縣市都已經採取分流措施，也呼籲假日期間要出門購物採買的民眾，外出前先想清楚要買什麼，也要注意人流、避開人潮，讓市場、賣場人流減少。

端午節

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