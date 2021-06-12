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平面路口也塞爆！他瞧「管制太誇張」車主回堵怒喊：沒有要返鄉
端午連假來臨，為了不讓返鄉群聚成防疫破口，高公局便實施國道嚴格匝道儀控，卻因此造成許多通勤族動彈不得，今早便有一名網友透露，上午行經新北五股區楓江路等紅燈時，卻見新五路炸滿車潮，就連十字路口也卡著車陣，讓直行車根本無法通過，讓他不禁直言「我也是醉了，這是什麼情形？」
原PO在《爆怨2公社》傻眼抱怨，這樣的管制也太誇張，管制到十字路口整個擋住車道，平面車道都不用過路口了，這是要怎送貨？此文一出，多數留言也表示自己也在回堵車潮中，更表明自己是上班族與物流業者，並沒有要返鄉。
對此，更有一堆網友大罵，「傻眼的交通政策，搞死上班族跟物流」、「如果緊急狀況要通行怎麼辦」、「封不了城，怎麼不乾脆封國道」、「讓大家誤以為都是返鄉車潮嗎」、「塞爆兩小時」、「問題真大，要管制返鄉，可是，現在不是4級，還是要上班啊」。
對此，交通部長王國材已於今（12）早宣布，正在針對民生物流和大客車放寬匝道儀控，且讓緊急救護車走路肩，若是民生物流或是大客車比較多的匝道，就會去特別處理、彈性處理，發現車陣中有物流或是大客車，就整批綠燈放過去。
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