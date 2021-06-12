高雄交流道回堵一小時爆民怒 楊秋興大罵「政府愚蠢」

高雄公路局加強國道匝道管控時間，昨晚起形成高速公路順暢、入口車輛大排長龍回堵平面道路引發民怨，有人昨天午夜12點還在鳳山交流道卡一小時，今早上班也遲到，憤而向民代陳情。前高雄縣長楊秋興更直白批評說「愚蠢、愚笨」，他指出，北部匝道控管可理解，南部控管導致車子在匝道附近塞一小時，對疫情防疫沒有助益。

高市議員林于凱在臉書發文說，昨晚開始，高速公路各閘道出入口儀控的紅燈秒數加倍，一個循環48秒，綠燈只開放10秒，有市民向他反映，接近午夜還在鳳山交流道閘道卡一個小時，今早也有人上班因此遲到。

林于凱指出，可以理解這樣的設計是希望端午連假大家不要跨區移動，不過這樣的管制措施，同時也限制市區內原本移動的貨車、公車、上下班車子的移動；高公局應視情況進行閘道儀控調整，特別是上下班期間，否則市區道路原本就塞，閘道口又堵住，會讓原本使用市區內通行的車輛動彈不得。