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政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

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高雄交流道回堵一小時爆民怒 楊秋興大罵「政府愚蠢」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
前高雄縣長楊秋興批評匝道控管政策不當。記者徐白櫻／翻攝
前高雄縣長楊秋興批評匝道控管政策不當。記者徐白櫻／翻攝

高雄公路局加強國道匝道管控時間，昨晚起形成高速公路順暢、入口車輛大排長龍回堵平面道路引發民怨，有人昨天午夜12點還在鳳山交流道卡一小時，今早上班也遲到，憤而向民代陳情。前高雄縣長楊秋興更直白批評說「愚蠢、愚笨」，他指出，北部匝道控管可理解，南部控管導致車子在匝道附近塞一小時，對疫情防疫沒有助益。

高市議員林于凱在臉書發文說，昨晚開始，高速公路各閘道出入口儀控的紅燈秒數加倍，一個循環48秒，綠燈只開放10秒，有市民向他反映，接近午夜還在鳳山交流道閘道卡一個小時，今早也有人上班因此遲到。

林于凱指出，可以理解這樣的設計是希望端午連假大家不要跨區移動，不過這樣的管制措施，同時也限制市區內原本移動的貨車、公車、上下班車子的移動；高公局應視情況進行閘道儀控調整，特別是上下班期間，否則市區道路原本就塞，閘道口又堵住，會讓原本使用市區內通行的車輛動彈不得。

楊秋興則批評說，這政府實在是愚蠢，疫苗搞得烏煙瘴氣、天怒人怨，端午連假怕北部疫情帶回南台灣，所以在北部匝道控制可以理解，但南部Local的交流道匝道也嚴加管制，平面道路還是可以走，人民還不是可以自由移動嗎？這對疫情防疫有什麼意義呢？每部車要花1小時堵在交流道匝道附近，除悶熱還製造空氣污染、交通阻塞、產生民怨，交通部的政策實在是愚笨。

林于凱發文建議高公局應視情況進行閘道儀控調整。記者徐白櫻／翻攝
林于凱發文建議高公局應視情況進行閘道儀控調整。記者徐白櫻／翻攝
高速公路匝道控管導致車流回堵至平面道路，前高雄縣長楊秋興批評政策不當。圖／記者王昭月攝影
高速公路匝道控管導致車流回堵至平面道路，前高雄縣長楊秋興批評政策不當。圖／記者王昭月攝影

端午節

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