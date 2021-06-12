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國道塞爆被痛批「不怕死」網搬eTag數據說話：返鄉不到5％
端午連續假期，高公局首次於連假期間採「高強度匝道儀控管制」，但卻造成各交流道嚴重回堵，形成如「停車場」景象，因而被痛批「一群不怕死的」，但有網友調出eTag資料發現，其實超過100公里的長程旅次不到5％，大約只有2％左右。
本土疫情爆發，為避免病毒擴散，各界呼籲連假盡量留在原地，不要返鄉，但才連假第一天，高速公路就湧入人潮，讓許多網友痛批「不可思議」、「一群不怕死的」。
但看到國道紅爆景象，有網友也在PTT 回文表示「其實調出eTag資料，就可以知道高速公路上的車子到底是跨區移動還是通勤族」，他順手找了6月11日的eTag旅次公開數據，並且畫了分布圖，橫軸是車子開了幾公里，縱軸是旅次數量。
根據圖來看，距離在20公里以下的通勤族佔70%，超過100公里的長程旅次不到5%，大悅2％左右，他也呼籲「大家齊心抗疫，希望少操作地區對立」。
其他網友看了也紛紛回應，「上班族被搞」、「推認真」、「5%裡面，大概有5%是貨運吧」、「一直說返鄉車潮真的很瞎」、「上下班被罵成防疫破口，笑死」、「數據說話，推」。
但也有人認為「你知道5%有多少嘛？你知道一台車上可以坐4-5人嗎？」、「結果卡到多數的通勤族」、「不過6月11日平日，想看6月12日的」。
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