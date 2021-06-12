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政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

國道塞爆被痛批「不怕死」網搬eTag數據說話：返鄉不到5％

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國道塞爆被痛批「不怕死」網搬eTag數據說話：返鄉不到5％

聯合新聞網 / 綜合報導
端午連假首日，交通部祭出讓國道用路人不方便的防疫措施，使用嚴格匝道儀控來限制車流，但造成上高速公路前的匝道回堵，圖為圓山交流道回堵車流。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
端午連假首日，交通部祭出讓國道用路人不方便的防疫措施，使用嚴格匝道儀控來限制車流，但造成上高速公路前的匝道回堵，圖為圓山交流道回堵車流。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

端午連續假期，高公局首次於連假期間採「高強度匝道儀控管制」，但卻造成各交流道嚴重回堵，形成如「停車場」景象，因而被痛批「一群不怕死的」，但有網友調出eTag資料發現，其實超過100公里的長程旅次不到5％，大約只有2％左右。

本土疫情爆發，為避免病毒擴散，各界呼籲連假盡量留在原地，不要返鄉，但才連假第一天，高速公路就湧入人潮，讓許多網友痛批「不可思議」、「一群不怕死的」。

但看到國道紅爆景象，有網友也在PTT 回文表示「其實調出eTag資料，就可以知道高速公路上的車子到底是跨區移動還是通勤族」，他順手找了6月11日的eTag旅次公開數據，並且畫了分布圖，橫軸是車子開了幾公里，縱軸是旅次數量。

網友調eTag資料發現，有70％的車子其實是通勤族，超過100公里的不到5％。 圖／PTT
網友調eTag資料發現，有70％的車子其實是通勤族，超過100公里的不到5％。 圖／PTT

根據圖來看，距離在20公里以下的通勤族佔70%，超過100公里的長程旅次不到5%，大悅2％左右，他也呼籲「大家齊心抗疫，希望少操作地區對立」。

其他網友看了也紛紛回應，「上班族被搞」、「推認真」、「5%裡面，大概有5%是貨運吧」、「一直說返鄉車潮真的很瞎」、「上下班被罵成防疫破口，笑死」、「數據說話，推」。

但也有人認為「你知道5%有多少嘛？你知道一台車上可以坐4-5人嗎？」、「結果卡到多數的通勤族」、「不過6月11日平日，想看6月12日的」。

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