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客人半夜求幫留房！她心軟破例卻被晃點：毀了我的同理心

聯合新聞網 / 綜合報導
端午4天連假國旅客人大爆量，旅宿業多滿房。圖為台東南迴公路。記者尤聰光／攝影
端午4天連假國旅客人大爆量，旅宿業多滿房。圖為台東南迴公路。記者尤聰光／攝影

給方便當隨便？端午連假國旅人潮爆量，各大觀光景區的住宿率多是滿房，有在旅宿業工作的網友表示，連假期間某晚接到一名林小姐的電話，她自稱從屏東上來台東，央求為她留下一間大房，豈料到了凌晨3點卻仍不見人影，該網友心寒直言「你毀了我以後對客人的信任」。

一名在台中旅宿工作的網友於臉書社團「爆怨公社」發文，他表示，連假某晚接到一通電話，對方自稱為林小姐，有3大3小需要住房，央求他為他們留下一間大房，一定會到現場入住。

該網友表示，連假期間他們的訂房已滿，只能現場預約，但考慮到林小姐相當誠懇，且周邊旅宿也都已滿房，「我惻隱之心燃起，覺得大半夜屏東趕到台中也很累，怕她們沒地方住，於是我答應幫她留房」。

該網友表示，「我差她這一間就滿房了，為了幫她保留房間，要來住宿的客人我都直接退掉告知客滿了，連主管問起為什麼不賣，我都說林小姐訂房，她一定會來。本來開會時主管就提醒我們櫃台不能電話預定只能採現場，但我為了這個林小姐破例」。

豈料到了凌晨3點半，林小姐一家仍不見人影，電話也都不接，該網友才知道自己被騙了，只好取消她的訂房，改接現場客人，所幸最後滿房，否則可能會被主管檢討。

該網友表示，「有時候服務業秉著同理心，給妳這種人方便，相信妳，妳可能不知道為了給妳們方便，我們基層服務人員需要擔多少風險去相信妳一定不會食言，但妳食言了，我們有可能面臨怎樣的責備，連我們都不知道」。

他直言，「妳毀了我以後對其他客人的信任，就算之後客人再怎樣苦苦要求，我都會按照規定處理，不是說我有沒同理心，我的同理心被妳、還有一些像妳這樣的人一點一點消磨掉了」。

他也說，「希望以後妳再遇到有什麼事情需要其他服務人員幫忙，他們因為自己規定而無法幫妳的時候，妳一點都沒資格對他們大聲抱怨他們對妳哪裡服務很差，因為社會上就是有一堆像妳這樣的人，造成很多店家困擾，有時候不是店家、服務人員沒同理心，是被妳們這種人給毀了同理心，先檢討妳自己吧妳」。

其他網友則表示「我們開餐廳的也經常遇到類似這樣的客人，知道電話打進來預約，卻不知道其實取消預約也是一種對店家的基本禮貌」、「很多人都有這種毛病，再打一通電話取消，到底有多難？」、「常遇到這種給方便當隨便的奧客」。

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