林佳龍籲做聰明用路人 王世堅轟「別說風涼話」：出遊沒錯！

端午連假結束，由於適逢解封後首次連假，本次連假期間出遊民眾特別多，導致國道車潮爆量。交通部長林佳龍呼籲，「做一個聰明的用路人，趨吉避凶」，此番言論引發民怨。台北市議員王世堅表示，民眾休假用血汗錢出遊，政府不應在一旁說風涼話，更直言「首長不要再裝可愛，應該找出辦法」。

為振興國旅，林佳龍在端午連假首日至南投酒廠巡視，推廣當地觀光並品酒。當時被問及國道壅塞情形，他呼籲，民眾要做一個聰明的用路人，善用資訊平台、趨吉避凶，避免塞在車陣中。

此番言論引發爭議，引來不少立委砲轟，林佳龍事後表示，對於外界批評願自省接受，也願意修正說法。對此，王世堅在政論節目「新聞深喉嚨」表示，政府官員應體察民意，而不是說「不鼓勵去人多的地方」等風涼話，他直言，政府沒有權力不鼓勵，人民用的是自己的血汗錢，連假帶妻小出去玩有什麼不對？

王世堅表示，官員應提醒人民，哪些路段車多？哪個景點人多？難道人民塞車活該倒楣嗎？痛批「不要只說些風涼話」。他也認為，現在許多首長為了推廣觀光，都會到處「裝可愛」，縣市首長、部會首長穿上可愛的衣服，呼籲人民到哪裡旅遊、吃美食，但其實根本不必，「不要作之君，作之師」，該去哪裡玩人民自有定見。