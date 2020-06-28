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端午連假花東觀光客爆量 業者看好成國旅新起點

中央社 / 花蓮縣28日電

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾因無法出國，加上中央宣布解封，國內旅遊十分熱絡；端午連假花東湧入大批觀光客，可望成為開啟國旅市場的起點，更讓業者看好暑假商機。

端午節連假期間，花東處處湧入大量車潮與人潮，各飯店及民宿一房難求，遇上用餐時間，不論是大餐廳或小吃攤，更可見長長的排隊人龍。

花蓮東大門福町夜市管委會主委黃家明接受中央社記者訪問表示，大家都悶壞了，端午節連假是疫情解封後第一個長假，加上花東沒有確診案例，吸引大批人潮到訪。

他也觀察，遊客多以自駕車來玩，而且一半以上帶著小朋友；呼籲民眾接下來要放暑假了，可以選擇非假日出遊，才會有比較好的旅遊品質。

花蓮瑞穗鄉的天合國際觀光酒店品牌行銷公關總監趙芝綺說，許多遊客將出國預算轉在國內旅遊，而且以家族邀約出遊居多，增加一次預訂6、7個房間的頻率。

她說，飯店一晚住宿平均價位在1萬2000元左右，端午節連假前3天不但均客滿，暑假訂房也是客滿。為迎接暑期客群，飯店也特別設立新的充氣城堡，讓孩子白天玩水，天黑也有充氣城堡可玩。

花蓮鹽寮海邊的楊姓民宿老闆說，曾經有住房客人在自己的民宿裡完成求婚、也曾有客人失意被他挽回尋短念頭；近期來住宿的遊客大多是家族式的，大家都玩得很開心。

位於吉安鄉的花蓮人氣打卡景點，包含台開心農場、新天堂樂園、ROCK PARK樂客貨櫃市集，全園區入園人數高達10萬人次，台開集團表示，新天堂樂園連假期間前3天湧入近6萬人次，驗證旅遊業所說的「報復性旅遊潮」。

台開集團也提倡「新經濟時代」到來，再加上蘇花改的便利，增加自駕旅遊意願，迎來各年齡層民眾到花蓮旅行，讓花蓮不再是遙遠的東岸，端午節4天連假可望成為開啟國旅市場的起點。

端午節

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