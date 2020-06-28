高速公路沒紅燈為何會塞車？ 一部影片解析背後原因

端午連假許多民眾外出旅遊，導致高速公路大塞車，其中國道5號連塞32小時創紀錄，對此有網友好奇「高速公路沒有紅綠燈為什麼會塞車」，貼文立刻掀起眾人討論。

原PO在PTT發文表示，照道理高速公路上每台車時速有100公里，雖然入口不斷有車進入，但出口也不斷有車出去，就算有烏龜車也不致於好幾個小時動彈不得，塞車原因是什麼呢？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「路隊長，龜內線」、「下交流道回堵」、「因為內線一直龜到目的地才慢慢切出來」、「起步慢吞吞不加速，龜內線發現別車有超車意圖，馬上加速卡位」、「車子多密度高就慢了」、「超速和煞車問題」、「道路是有容量的，不是無上限的，可以去看一下車流理論」。

針對高速公路塞車原因，國外頻道《CGP Grey》製作影片解釋，首先以一隻雞穿越高速公路為例，第一台車看到後放慢速度，第二台反應不及急踩煞車，接著後面車輛都是相同情況，直到有台車停下來，所有駕駛都只能煞停，縱使那隻雞已經走掉，但卻留下一個「虛擬路口」。

所以就算沒有發生車禍，也會造成高速公路塞車，如果駕駛能互相調整行車距離，交通就會恢復順暢。此外，多線道又是另一回事，若有駕駛任意變換車道，使得後方駕駛過度煞車，進而引發連鎖反應，形成難以消化的車陣，若想解決此問題，應前後車輛保持相同距離，不僅安全也避免塞車產生。