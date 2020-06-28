都會住房率沒起色…星級飯店瞄準「偽度假」顧客

端午連假「報復性旅遊」人潮湧向各景點，但大台北觀光飯店卻未受惠。

國際旅客進不來，大台北都會區飯店六月住房率仍低於兩成。飯店業推出各種「史上最低價」優惠，甚至「用餐就能免費住一晚」，冀望民眾能逆勢操作，到星級飯店「偽度假」。

振興三倍券七月一日開始預購，各家飯店紛紛推出優惠，業者也強打三倍券加碼方案，將三倍券價值最大化。像是首都大飯店推出「九倍振興」，持三千元振興券訂房，可入住原價兩萬七千元、三十坪的首都套房，板橋凱撒也打出三倍券加碼方案，住宿或餐飲消費單筆滿三千，再送三千，同樣將三倍券效益放大。此外，雲朗觀光也將三倍券變五倍，旗下酒店皆適用。晶華酒店則推「政府給三倍，晶華再翻三倍」，強調充分使用「三倍券」與「安心旅遊券」，入住等於免付費。

也有飯店等不及三倍券出爐，搶先推出「便宜住」。目前不少星級飯店都有「以餐飲帶動住房」方案，像是台北西華飯店推出「吃牛排龍蝦送住房」四千八百八十八元，近期大受歡迎，吸引不少旅遊同業搶訂。

台北君悅除了釋出優惠房價，也推出「入住加價一百元加贈三千元消費抵用金」，台北凱撒則打出「以早餐價入住」。各種住房優惠因經濟划算，相當於「用餐送住房」，吸引不少台北人選擇在台北住一晚「偽度假」。