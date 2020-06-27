端午連假溪頭湧人潮 居民抱怨出門就塞車

南投縣溪頭、合歡山、清境、日月潭等景點今天仍有出遊潮，尤其溪頭上午上山、下午下山都有車多情形，居民抱怨「出門就塞車」，因此喊出設收費管制站，溪頭車位停滿就禁入。

鹿谷、溪頭是避暑勝地，其中以國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處轄管的溪頭自然教育園區最熱門，聯外的延溪公路鹿谷市區今天上午7時就塞車，隨著民眾漸抵達，塞車情形直到中午才緩解，但隨著旅客下午陸續離開溪頭，車流再度出現。

溪頭假日車多是常態，端午連假更是「塞爆」，居民抱怨「出門就塞車」，因此希望設管制站，鹿谷鄉長邱如平接受媒體訪問表示，樂觀其成，將與相關單位討論如何解決假日塞車問題；轄區南投縣警察局竹山分局增派警力指揮交通，並透過電子看板籲旅客別再進入。

除溪頭塞車，清境、合歡山、日月潭觀光人潮也不少，通往合歡山的省道台14甲沿線車流量一早就很多，轄區仁愛分局翠峰派出所員警清晨日出就到武嶺疏導交通，隨著執行雙向交管單線通行，路況中午恢復順暢；日月潭國家風景區管理處表示，今天遊客也很多，水社、伊達邵、車埕、向山等停車場自小客車位近停滿。

雖然許多景點人、車多，但若分散時間與空間，則可避免塞車。一名魏姓民眾告訴中央社記者，清晨從彰化市前往南投日月潭旅遊，約上午7時多抵達，由於很早出門，未遇塞車，近午到信義鄉地利村一帶路況也順暢，下午再開上溪頭也沒塞車，但對向下山車流很多。

有關中部國道傍晚路況，根據高速公路1968網站資訊，國道1號北斗到員林、員林到埔鹽系統北上路段車多擁擠；國道3號北上從南雲到中興可說一路車多，尤其以南投服務區到南投交流道最塞；國道6號西向部分路段車多，以舊正接國道3號霧峰系統最塞。