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國道5號塞車人潮改道 茶鄉九份福隆擠滿遊客

中央社 / 新北27日電

端午連假，新北市今天各風景點仍是充滿遊客，受到國道5號塞車影響，遊客乾脆轉往坪林茶鄉老街觀光。福隆海水浴場人多到帳棚都滿租，九份山城老街依舊與昨天一樣擠滿觀光客。

新北市府觀光旅遊局指出，今天坪林老街的觀光人潮較平時增加，主要原因是國道5號塞車，部分遊客乾脆直接下坪林交流道，前往坪林觀光。

坪林區長周慶珍表示，自國道5號雪山隧道通車後，遊客造訪坪林的頻繁度不如以往，彷彿被遺忘的茶鄉。實際上，坪林大舌湖健行步道浪漫雲海，南山寺周邊的晨昏景色，讓更多人看見坪林超凡絕俗美景。

坐落於坪林老街的保坪宮是坪林人的信仰中心，坪林老街裡還保有多間傳統簳仔店（柑仔店）與五金行，並沒有便利商店。

坪林老街仍可見以人字砌、平砌兩種工法堆砌石頭建築的牆面，今天不少遊客在座落於老街轉角與入口的石頭牆面拍照打卡，欣賞石頭屋的建築外觀。

老街商家的年輕人手持藍綠紅線條相間的編織茄芷袋，介紹家鄉的百年建築、橋梁故事，讓幾乎被遺忘的坪林，在端節重新感受到人潮回流的熱鬧。

海邊的福隆海水浴場也是人潮洶湧，前往踏浪的遊客黃安琪告訴中央社記者，海邊到處都是人，中午到現場要租陽傘與帳篷，但都被租完了。除海邊戲水，彩虹橋下有陰影的地方，都坐滿了人，甚至有遊客超越警戒線戲水。

石碇區長李浩榕表示，石碇與坪林同屬一山區觀光路線，端午節擁抱青山綠水遊客不少，石碇永定里有各種宗教廟宇，形成一個宗教園區，永定溪週邊種植大量的綠化植物，是不少遊客避暑的選擇。

新北市觀旅局指出，同樣是山城的瑞芳、九份，由於知名度高，今天的遊客不減，人數與昨天差不多，大家選擇逛老街嚐小吃，登高眺望基隆外海，體驗礦山的魅力。

新北大眾捷運股份有限公司表示，淡海輕軌於連假期間推出集章兌換輕軌列車造型橡皮擦活動，吸引大量觀光人潮搶搭輕軌，統計26日單日運量衝破1萬6000人次。

新北捷運公司總經理吳國濟指出，淡海輕軌推出主題遊程，包含約會、親子、美拍、自行車及美食等，還有中西合璧的特色古蹟及在地美食，除帶動整體運量外，周邊商家也受益。

端午節

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