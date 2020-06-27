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早點出發！迎北返最大車流 十路段超塞
今天是端午連假第三天，也是北返車流最大量的一天。交通部高公局列出十大易塞路段，建議用路人上午十時前就出發。公路總局則說，預估近各觀光風景遊憩區的省道路段照樣會塞，提醒用路人多利用替代道路或避開交通尖峰時間行駛。
國五昨天清晨又見紫爆，晚間七時許則是再度出現紫爆，宜蘭到頭城時速僅十幾公里，高公局預估，北上車潮會塞到晚間十時。
至於今天壅塞路段，高公局預估將出現在國一北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、圓山至大華；國三北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國五北向宜蘭至坪林；國六西向舊正-霧峰系統等十路段。
高公局表示，北返車潮預計上午十時陸續湧現，中午會塞車，下午四時將是最高峰，屆時車流量會很明顯。
相關疏導措施包含下午二時到晚間九時國五北向高乘載管制、全天封閉國一埔鹽系統、虎尾北向入口及國三西濱北向入口、單一費率、上午零到五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
公總則說，北部地區台二線鼻頭、瑞濱、濂洞、貢寮、瑞芳、萬里、淡水等路段；前往烏來地區的台九甲線，桃園大溪及復興地區的台三線、台七線及台七乙線；中部地區的台十四甲線霧社至清境農場、昆陽至合歡山路段，台二一線水社至日月潭路段；宜蘭地區近太平山的台七甲線棲蘭路段、台二線的頭城至外澳等路段，今仍會有車多情形。
此外，氣象局提醒，今天各地高溫卅四到卅五度，依舊相當炎熱，中南部內陸、東半部縱谷和大台北盆地恐飆至卅六度。
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