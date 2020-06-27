聽新聞
test
0:00 / 0:00

早點出發！迎北返最大車流 十路段超塞

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
端午四天連假，國道大塞車。圖／聯合報系資料照片
端午四天連假，國道大塞車。圖／聯合報系資料照片

今天是端午連假第三天，也是北返車流最大量的一天。交通部高公局列出十大易塞路段，建議用路人上午十時前就出發。公路總局則說，預估近各觀光風景遊憩區的省道路段照樣會塞，提醒用路人多利用替代道路或避開交通尖峰時間行駛。

國五昨天清晨又見紫爆，晚間七時許則是再度出現紫爆，宜蘭到頭城時速僅十幾公里，高公局預估，北上車潮會塞到晚間十時。

至於今天壅塞路段，高公局預估將出現在國一北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、圓山至大華；國三北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國五北向宜蘭至坪林；國六西向舊正-霧峰系統等十路段。

高公局表示，北返車潮預計上午十時陸續湧現，中午會塞車，下午四時將是最高峰，屆時車流量會很明顯。

相關疏導措施包含下午二時到晚間九時國五北向高乘載管制、全天封閉國一埔鹽系統、虎尾北向入口及國三西濱北向入口、單一費率、上午零到五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公總則說，北部地區台二線鼻頭、瑞濱、濂洞、貢寮、瑞芳、萬里、淡水等路段；前往烏來地區的台九甲線，桃園大溪及復興地區的台三線、台七線及台七乙線；中部地區的台十四甲線霧社至清境農場、昆陽至合歡山路段，台二一線水社至日月潭路段；宜蘭地區近太平山的台七甲線棲蘭路段、台二線的頭城至外澳等路段，今仍會有車多情形。

此外，氣象局提醒，今天各地高溫卅四到卅五度，依舊相當炎熱，中南部內陸、東半部縱谷和大台北盆地恐飆至卅六度。

端午節

延伸閱讀

明迎北返車流最大量 「十大易塞路段」看這裡

國5今恐塞到22：00！高公局：明北返最高峰建議上午出發

端午連假國5塞爆 林佳龍：與用路人一起努力改善

端午連假次日 國道5號北向下午恐塞車

相關新聞

早點出發！迎北返最大車流 十路段超塞

今天是端午連假第三天，也是北返車流最大量的一天。交通部高公局列出十大易塞路段，建議用路人上午十時前就出發。公路總局則說，...

「做聰明用路人」失言挨轟 林佳龍：非歸責任何人

端午連假國道湧現車潮，國道五號塞爆，交通部長林佳龍卻要民眾自己做聰明用路人。國民黨昨天批評，林佳龍傲慢輕浮的將塞車責任推...

報復性旅遊 武嶺變停車場 東大門擠2萬人

端午連假第二天，由北到南各地景點依舊擠爆。基隆廟口前晚湧入大批人潮，到昨天凌晨還有觀光客排隊買美食，花蓮東大門夜市也擠入...

糯米難消化 醫師：粽子別當消夜

端午連假，不少人吃肉粽當正餐，還有人三餐都吃，醫師提醒胃食道逆流患者，很可能因吃太多糯米而不消化，刺激胃酸分泌，引發上腹...

明迎北返車流最大量 「十大易塞路段」看這裡

今天是端午節連假第二天，交通部高公局說，西部國道路網於上午8時、國5於6時開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向湖口服務...

國5今恐塞到22：00！高公局：明北返最高峰建議上午出發

今天是端午連假第二天，交通部高公局說，今下午2時左右國5又再度湧現北上車潮，按照經驗預計塞到晚間10時。另外高公局也提醒...

近觀光風景遊憩區省道湧出遊車潮 公總：明天一樣會塞

今日是端午節連假第二天。交通部公路總局說，截至下午3時，近各觀光風景遊憩區的省道路段已湧現出遊車潮，包含北部地區的台2線...

影／林佳龍失言！柯不好意思批評 葉毓蘭轟：諷民是笨蛋

端午連假國道5號連塞32小時，交通部長林佳龍昨天(25日)受訪時表示「不要在尖峰時間，在特定的路段，自己要去塞，做一個聰...

林佳龍要民眾聰明用路 李貴敏：人民塞車為聽風涼話？

端午連假國道擁超量車潮，國道五號更連塞36小時，但交通部長林佳龍卻要民眾自己做個聰明用路人。國民黨立委李貴敏批評，從悠閒...

林佳龍「趨吉避凶」說 宜議員反問：被塞車的都笨嗎？

端午連假，國道塞爆，國五甚至連塞32小時，史上最嚴重，民眾怨聲載道，交通部長林佳龍昨天視察高速公路局北部行控中心，對於連...

林佳龍「趨吉避凶」說 花蓮議員怒批：是何不食肉糜？

端午連假首日大塞車，交通部長林佳龍一席「聰明用路人要懂得趨吉避凶」說法，引爆怒火。花蓮縣議員魏嘉彥表示，交通部連假前不做...

塞車林佳龍推說要當聰明用路人 葉毓蘭：做不好就換人

昨天端午連假第一天，國道5號大塞車，交通部長林佳龍說做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶，選擇路段和時間行駛；國民黨立委葉毓...

熱門新聞

從北到南16縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

他狂投62封履歷卻0回覆 網友一看科系秒懂：今年很難找

新北午後降雨出現雨瀑景觀 奇景壯觀有氣勢

塞車怪用路人…「沒看過如此傲慢官員」 藍委要求林佳龍向人民道歉

國道超塞惹出林佳龍失言風波　侯友宜這樣說

12萬人繳了錢逾期未領口罩 累積465萬全充公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。