報復性旅遊 武嶺變停車場 東大門擠2萬人

端午連假第二天，由北到南各地景點依舊擠爆。基隆廟口前晚湧入大批人潮，到昨天凌晨還有觀光客排隊買美食，花蓮東大門夜市也擠入兩萬多人，店家笑呵呵「這是疫情以來最好的一次」。國旅回溫，警方估計連假兩天近十萬人湧入墾丁，離島小琉球民宿前三天幾乎滿房，每天逾萬人登島，觀光旅宿業者笑說：「活了起來」。

基隆廟口夜市從前晚到昨天凌晨，觀光客一波接一波，要買知名的三明治得等兩百多號，其他知名小吃也都排了長長人龍，遊客說，「這人山人海像有疫情嗎？」

第一天人潮不如預期的台北市立動物園，昨天遊客大爆發，至中午十二時，累計入園人數就破萬，是前天同時段的三倍。

花蓮東大門夜市前夜累計遊客破兩萬人次。圖／花蓮縣府提供

花蓮東大門夜市前晚遊客累計破兩萬人，擠到必須「小碎步走路」，昨晚也擠入大批人潮，攤商們眉飛色舞，迎接久違的榮景。遠雄海洋公園前天入園近五千人，昨天光上午就擠進六千人次，台開新天堂樂園也是人潮滿滿。

昨天兩千人湧入宜蘭太平山，車流回堵兩公里。花蓮的翡翠谷、砂婆礑溪等戲水區人車塞爆，網友還貼文拜託「別再進來了！」

南投合歡山、清境一早湧進大批遊客，昆陽、武嶺到松雪樓路段嚴重回堵，因有駕駛人違規路邊停車，讓公路塞成停車場。

新竹縣知名景點的人潮洶湧，進入內灣老街的內山公路回堵五公里，老街裡人潮爆滿。關西，竹東及北埔冷泉也是遊客滿滿。桃園大溪老街已連兩天爆滿，店家說，人潮已回升至疫情爆發前休假日的水準。

花蓮遠雄海洋公園昨天上午超過六千人入園。圖／遠雄海洋公園提供

台中麗寶樂園昨天的遊客人數比前天還多，業者預估，端午四天連假，來客數上看廿萬人次。

豔陽高照，墾丁各遊憩沙灘連續兩天湧人大批戲水人潮，重現過去的傘海盛況；入夜後墾丁大街滿是人潮。墾丁大街賣果汁的吳姓攤商說，首日業續衝上兩萬元，很難想像之前一晚只賣三杯的慘況。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇說，疫情解封後湧進訂房潮，前三天全島民宿一房難求； 大鵬灣觀光產業聯盟說，不僅小琉球，連東港鎮的民宿連假前三天也近客滿。

台東南迴多良車站、池上伯朗大道和東海岸加路蘭、水往上流等風景區，人潮絡繹不絕。連假首日蘭嶼湧入逾三千五百名遊客，昨凌晨突然停電，入住遊客被熱醒。