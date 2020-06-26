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學者：疏運應升級 否則中秋也塞爆

聯合報 / 記者章凱閎彭宣雅陳宛茜／台北報導
端午四天連假上路，昨天國道大塞車，國道一號彰化到員林段，南下車道時速不到二十公里，民眾不受疫情影響，假日紛紛出遊透氣。 記者黃仲裕／攝影
端午四天連假上路，昨天國道大塞車，國道一號彰化到員林段，南下車道時速不到二十公里，民眾不受疫情影響，假日紛紛出遊透氣。 記者黃仲裕／攝影

國五狂塞超過卅二小時，交通部長林佳龍昨呼籲民眾當「聰明的用路人」、「趨吉避凶」。學者認為，全民因疫情悶壞了，端午連假爆量旅遊潮致道路容量超載、疏運措施失靈，除非不出遊、或去沒人會去的地方，否則很難「趨吉避凶」，高公局應加緊準備，否則接下來中秋連假也會塞爆。

墾丁大街夜市出現久違的大量遊客，也造成塞車潮。 記者劉學聖／攝影
墾丁大街夜市出現久違的大量遊客，也造成塞車潮。 記者劉學聖／攝影

高溫的端午連假首日，屏東墾丁南灣沙灘到處可見戲水人潮。 記者劉學聖／攝影
高溫的端午連假首日，屏東墾丁南灣沙灘到處可見戲水人潮。 記者劉學聖／攝影

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，官方疏運作法主要有三種，第一是時間分散，即呼籲民眾選擇不同時段上路，但此次國五狂塞逾卅二小時，車潮達到「早點出門也無法改善」的狀況。消基會交通組副召集人李克聰也說，現在連假出遊只能國旅，交通量因此爆量，就算當「聰明用路人」看交通部1968App，也會發現昨天幾乎沒有可選擇的時、路段，除非不出遊。

第二是「空間分散」，羅孝賢說，即使用替代道路，例如不走國五，改走台九、台二；第三是「運具分散」，呼籲民眾改搭乘其他運具。羅孝賢觀察，這次疏運措施失靈，主因是道路容量達到極限，塞車是必然，「怪交通部無濟於事」。但李克聰說，當車流接近飽和點，可嘗試過去未採用的交管措施，如單雙號車牌分流、差別費率；持續僅採用高乘載管制，恐導致遊客趕在管制前上國道，反而深夜也塞車。

交通大學運輸管理系副教授黃台生則說，公路用量超載主因也與用路人疫情後認為大眾運輸工具相對不安全、改開自小客車有關。他主張對小汽車使用與持有做更強管制，例如在汽油費內多加公共運輸發展費或空汙費，讓自用車使用成本上升。

端午節

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