端午連假首日 北海岸爆人潮住房率超高

端午連假首日，北海岸成為民眾消暑度假好去處，中角灣海灘、金山老街、龜吼漁港等熱門景點湧現人潮，新北市政府觀旅局統計，北海岸周邊住房率約達8成，可說是一房難求。

端午連假各地飆高溫，能親近海水的北海岸成為連假好去處，尤其距離台北市只有不到1個小時的車程，更是吸引不少遊客前往，不少人至金山中角灣戲水，在沙灘上搭起遮陽傘，也有民眾前來衝浪、玩SUP立槳；金山老街、萬里龜吼漁港等處下午也開始湧現人潮，相比平日，人潮多了3倍以上，攤商也露出久違的笑容，業者預估，明後天將有更多遊客。

新北市政府觀光旅遊局表示，三芝、金山、萬里一帶的北海岸旅館，住房率在連假期間約達8成，有民眾在端午節前夕上agoda、booking.com等訂房網站，早已訂不到房間。

陽明山天籟渡假酒店行銷業務部協理汪靜怡表示，民眾6月初就開始預約訂房，6月10日房間就幾乎被訂滿，目前端午連假4天3夜都是滿房。

汪靜怡分析，北部的客人想要避開塞車，就會選鄰近景點，而且可以戲水、游泳、又有風景，也有不少中南部的客人，因為不能出國，選擇長途旅行北上渡假。

薆悅酒店野柳渡假館管理部經理曾振偉表示，端午節連假4天3夜，頭2晚的房間都被訂滿，「大家被綁太久了」，至於平日的住房率，由於搭上畢業旅行以及暑假將近，近1個月住房率有增加，但還是沒恢復到疫情前的盛況。

有民眾向中央社記者表示，因為疫情影響不能出國，本來想帶小朋友到澎湖玩水，但機票幾週前就被搶售一空，到台東、南部的火車票和住宿也很難訂，考量之下決定安排到北海岸住宿旅遊，一樣可以玩海邊。

金山區以地瓜為主題的體驗農園汪汪地瓜園，老闆賴家華表示，先前因為疫情影響，一天大約只有50名客人，端午節連假期間，4天光是預約客就有400人，很多家庭帶著小孩來體驗種地瓜、挖地瓜、焢窯等。