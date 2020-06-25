快訊

確診日籍女讀南部哪所大學？學生轟：還要猜！防疫太不透明

前蘇聯領導人赫魯雪夫之子 頭部中槍陳屍家中

端午連假首日 北海岸爆人潮住房率超高

中央社 / 新北25日電
新北市龜吼漁港。圖／新北市農業局提供
新北市龜吼漁港。圖／新北市農業局提供

端午連假首日，北海岸成為民眾消暑度假好去處，中角灣海灘、金山老街、龜吼漁港等熱門景點湧現人潮，新北市政府觀旅局統計，北海岸周邊住房率約達8成，可說是一房難求。

端午連假各地飆高溫，能親近海水的北海岸成為連假好去處，尤其距離台北市只有不到1個小時的車程，更是吸引不少遊客前往，不少人至金山中角灣戲水，在沙灘上搭起遮陽傘，也有民眾前來衝浪、玩SUP立槳；金山老街、萬里龜吼漁港等處下午也開始湧現人潮，相比平日，人潮多了3倍以上，攤商也露出久違的笑容，業者預估，明後天將有更多遊客。

新北市政府觀光旅遊局表示，三芝、金山、萬里一帶的北海岸旅館，住房率在連假期間約達8成，有民眾在端午節前夕上agoda、booking.com等訂房網站，早已訂不到房間。

陽明山天籟渡假酒店行銷業務部協理汪靜怡表示，民眾6月初就開始預約訂房，6月10日房間就幾乎被訂滿，目前端午連假4天3夜都是滿房。

汪靜怡分析，北部的客人想要避開塞車，就會選鄰近景點，而且可以戲水、游泳、又有風景，也有不少中南部的客人，因為不能出國，選擇長途旅行北上渡假。

薆悅酒店野柳渡假館管理部經理曾振偉表示，端午節連假4天3夜，頭2晚的房間都被訂滿，「大家被綁太久了」，至於平日的住房率，由於搭上畢業旅行以及暑假將近，近1個月住房率有增加，但還是沒恢復到疫情前的盛況。

有民眾向中央社記者表示，因為疫情影響不能出國，本來想帶小朋友到澎湖玩水，但機票幾週前就被搶售一空，到台東、南部的火車票和住宿也很難訂，考量之下決定安排到北海岸住宿旅遊，一樣可以玩海邊。

金山區以地瓜為主題的體驗農園汪汪地瓜園，老闆賴家華表示，先前因為疫情影響，一天大約只有50名客人，端午節連假期間，4天光是預約客就有400人，很多家庭帶著小孩來體驗種地瓜、挖地瓜、焢窯等。

端午節

延伸閱讀

影／端午連假鹿港人潮熱絡 業者盼4天賺回4個月損失 　

指揮中心：端午連假出遊沒問題但記得防疫

「桃園G10 GO！」貨櫃市集端午連假不打烊 8月底將收攤

端午連假國旅大爆發 東港警呼籲：民眾善用替代道路

相關新聞

影／象鼻岩爆人潮拍大象得排隊 攤販：久違遊覽車來了

今天是端午節連假第一天，台二線東北角沿線車流非常多，沿線景點幾乎都擠滿人，熱門打卡景點深澳象鼻岩爆人潮，從上山小路及大象...

影／端午連假鹿港人潮熱絡 業者盼4天賺回4個月損失 　

國內昨天新增一例本土新冠肺炎病例，中央疫情指揮中心呼籲國人不要到人多的地方，但彰化縣民宿在這次端午節連假訂房率已超過9成...

報復性塞車！雪隧到蘇花改已塞9小時 花蓮人：回家好難

端午連假展開，在北部工作的花蓮遊子開車返鄉得連過國5雪山隧道、蘇花改兩大塞車地雷區，塞到天荒地老。楊姓男子清晨6時從桃園...

國5車潮湧向蘇花改 蘇澳人驚：塞到出不了門

國五從昨早塞到今天下午，連續28多小時不中斷，而萬輛車潮更湧向蘇花改，讓蘇花改從清晨3時車潮湧現，到今天下午2時，南下路...

端午連假塞翻 學者：疫情後民眾少搭大眾運輸改採自駕

端午連假適逢疫情解封，各地充滿「報復性」出遊潮、車潮塞爆國道，國五甚至塞爆超過35小時，連高工局驚嘆超乎預期；交通部長林...

連假出遊愛自駕 國五客運運輸較去年少3成4

今天是端午連假首日，國五南下接蘇花改至花東地區車流，於上午8時開始陸續出現返鄉及出遊車潮，截至下午3時，包括台2線蘭陽隧...

端午連假國旅大爆發 東港警呼籲：民眾善用替代道路

端午連續假期開始，林邊及南州為觀光車潮前往墾丁、台東旅遊必經道路之一，為疏導車流，東港警分局，將於今天上午7時於台1線、...

端午連假車潮湧現 屏東客運推半價優惠

端午連假開跑，今天恆春半島車流湧現，民宿業者住宿率開出紅盤。為了減緩車流連假車流，交通部公路總局為鼓勵民眾連假期間多加利...

國五狂塞28小時持續中 遊客嘆：到宜蘭吃消夜變吃早點了

端午節連假，國五狂塞，高速公路局發現，南下宜蘭路段昨天上午10點到今天下午2點，車潮沒有中斷過，已經連塞28小時，還未停...

報復性出遊？台東最美多良車站觀景平台 人潮塞爆水洩不通

疫情趨緩，解封後第一個連假首日，各地出現返鄉出遊人潮，台東南迴景點最美多良車站人潮不間斷，車站觀景平台快被塞爆，省道公路...

鹿港慶端陽從白天玩到夜晚 王惠美率縣府團隊龍舟賽　

鹿港慶端陽龍舟上今天登場，彰化縣長王惠美率領縣府一級主管組成的首長隊進行表演賽，今年因新冠肺炎疫情，龍舟賽縮小規模，只有...

報復性旅遊炸國道 學者：道路有極限、怪交部無濟於事

今天是端午連假首日，國道五號從昨天上午10時開始，狂塞超過24小時，至今流量不斷；對此，交通部長林佳龍今天呼籲民眾當「聰...

熱門新聞

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

比疫情前還塞！國5壅塞整夜仍未緩 高公局：超乎預期

報復性出遊？台東最美多良車站觀景平台 人潮塞爆水洩不通

端午連假首日6大地雷路段 國5仍紫爆、北中南壅塞

國5塞車惹民怨 林佳龍卻說：要做聰明用路人、趨吉避凶

國道、西濱新竹段塞成停車場 車潮入夜才能消化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。