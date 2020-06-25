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端午連假踏青 小心遭恙蟲吻

中央社 / 台北25日電

端午節連續假期，民眾安排外出旅遊機會增加，疾管署呼籲，目前是恙蟲病流行季節，民眾若規劃到郊外踏青、登山、露營時，應做好防護，降低遭恙蟲叮咬風險。

依據衛生福利部疾管署監測資料顯示，台灣全年都有恙蟲病病例發生，每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰。

2016至2019年全國各縣市都有恙蟲病病例報告，每年總病例數約350例至500例之間，其中以台東縣、花蓮縣、澎湖縣較多。今年截至6月22日共116例，個案感染地以台東縣為多，其次為花蓮縣及澎湖縣。

疾管署副署長莊人祥表示，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

恙蟲病潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

莊人祥說，民眾從事戶外活動如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。

此外，民眾離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考。

端午節

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