報復性出遊潮大爆發 高鐵今端午再開加班車

端午連假今天首日，報復性出遊潮大爆發。為了加強服務端午節疏運期間南下返鄉旅運需求，台灣高鐵公司表示，今天中午自南港站加開1班次南下各站停靠的全車對號座列車，歡迎旅客透過各購票通路立即訂位購票。

高鐵公司表示，連假期間除部分尖峰熱銷時段外，各時段均仍有充足座位，敬請旅客透過高鐵企業網站「銷售資訊」，預先查詢仍有空位車次。

高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程配戴，進站時亦需測量體溫；即日起至28日止，所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡或一卡通聯名卡之使用；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

高鐵加班車資訊如下：

6月24日

南下8813車次：中午12時15分自南港站發車，下午2時50分抵達左營站。