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國5紫爆！ 端午連假昨先湧人潮

聯合報 / 記者曹悅華邱瓊玉羅建旺／連線報導
端午節連假車潮提早湧現，國五南下往宜蘭（右）昨天下午開始塞滿車潮。 記者胡經周／攝影
端午節連假車潮提早湧現，國五南下往宜蘭（右）昨天下午開始塞滿車潮。 記者胡經周／攝影

今天是端午連假首日，由於是疫情解封後首個假期，國旅恐「大爆發」，交通部疏運規模比照春節。昨不少人提前啟動「出遊」模式，不僅雙鐵車站滿是人潮，北部國道傍晚也「紅」一片（時速不到四十公里），國五雪隧和國一台北路段甚至一度「紫爆」（時速不到廿公里）。交通部高公局說，今天國道行車時間將是平常五倍，民眾上路前務必留意。

至於天氣，氣象局說，受太平洋高壓及西南風影響，各地高溫卅四度以上，集中桃園以北、東半部（宜花東）、高屏、南投和雲林。另在西南風和陸風輻合下，中南部清晨到上午有機會出現短暫陣雨。午後各地山區、北部和東北部留意較大雨勢，不排除發布大雨特報。

昨天台北市又飆破卅八度高溫，馬路上，在汽車玻璃的反射下，如同多了十幾顆太陽。氣象局表示，端午連假各地高溫將有卅四度以上。 記者黃義書／攝影
昨天台北市又飆破卅八度高溫，馬路上，在汽車玻璃的反射下，如同多了十幾顆太陽。氣象局表示，端午連假各地高溫將有卅四度以上。 記者黃義書／攝影

由於昨傳出有日本女學生在台灣南部染疫，交通部長林佳龍提醒，民眾出遊還是要落實防疫，尤其大眾運輸人流南北移動，戴口罩仍要貫徹。

高公局預估，西部國道今上午七時就會出現車潮，國五甚至清晨五時許就會開始塞，南下包括國一楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統、圓山到大華系統，國三三鶯到關西、烏日盪霧峰，國五南港系統到坪林，恐都會嚴重壅塞。交通部公路總局預估，蘇花路廊今恐塞逾十二小時以上。

除國道，台鐵東部幹線今晚六時前往花蓮長途自強號皆售罄，台東則全天僅剩零星座位，西部幹線下午三時前長途尖峰段也賣光；高鐵昨到今晚六時南下列車幾乎售完，昨天還加開兩班南下列車。

因不少民眾提前昨天上路，高公局說，西部國道路昨下午二時後車流量就逐漸增加，連假車潮再加下班車潮，更讓傍晚後壅塞情況雪上加霜。高公局說，和往年端午連假相比，今年確

實車潮出現的情形比較早。

端午節

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