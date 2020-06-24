端午連假疏運 阿里山公路90至95K可停車轉搭接駁

明天（25日）就是端午節了，吃粽子是不可少的習俗。而粽子本身雖已有調味，但有些人還是習慣加一點醬料增添風味，究竟什麼醬最搭呢？每個人口味或許都不同，但有位網友在臉書社團分享自己心目中「無可取代的神醬」，獲得全場大讚，「吃粽子就是不能少這味」。

2020-06-24 12:01