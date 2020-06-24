端午連假疏運 阿里山公路90至95K可停車轉搭接駁
端午節連續假期，阿里山遊樂區預估將湧入大量人潮，遊客可將車輛停在阿里山公路90至95K路旁停車格，轉搭林管處免費接駁車，前往阿里山森林遊樂區，節省等待入園時間。
嘉義林管處表示，阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，因應連假期間車潮，規劃免費接駁車，遊客可以將車輛停在阿里山公路（台18線）90至95K路旁停車格，再轉搭接駁車前往遊樂區大門口，避免因園區內停車場客滿，車子無法入園情形發生。
嘉義縣警局表示，連假期間在梅山太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、布袋高跟鞋教堂及嘉義高鐵站，進行交通疏導勤務。
另外，端午連假嘉義縣轄內各高速公路交流道未實施高乘載管制，但高速公路局將視車流狀況，實施匝道管制，車流回堵至平面道路時，立即疏導上交流道車輛，改行替代道路，避免影響平面道路車流通行。
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